03.03.2017 10:54:00

Şair Eşref'te ikinci etap başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak tramvay projesinin Konak hattındaki imalatları hızla sürdürüyor. Konak Tramvayı'nın güzergahı üzerinde bulunan Şair Eşref Bulvarı'ndaki çalışmaların 1. etabı tamamlandı. Lozan Meydanı ile Alsancak Hocazade Camii arasındaki 460 metrelik kısımda biten çalışmaların ardından sıra 2. etaba geldi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak tramvay projesinin Konak hattındaki imalatları hızla sürdürüyor. Konak Tramvayı'nın güzergahı üzerinde bulunan Şair Eşref Bulvarı'ndaki çalışmaların 1. etabı tamamlandı. Lozan Meydanı ile Alsancak Hocazade Camii arasındaki 460 metrelik kısımda biten çalışmaların ardından sıra 2. etaba geldi.6 Mart 2017 Pazartesi günü başlayacak 2. etap çalışmaları çerçevesinde bu kez aynı bölgedeki karşı şeritte (Hocazade Camii'nden Lozan Meydanı yönüne) çalışma yürütülecek. İlk etabın tamamlandığı şerit ise çift yönlü olarak ulaşıma açılacak. Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan 2. etap çalışmaları sırasında her türlü trafik yönlendirmesi yapılarak Şair Eşref Bulvarı'ndaki imalatlar tamamlanacak.