02.03.2017 10:49:29

Saimbeyli'de 'evet' için start Çeralan'da verildi

Saimbeyli'nin Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, 16 Nisan 2017'de yapılacak referandumla ilgili çalışmalara Çeralan Mahallesi'nde başladı.

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Saimbeyli'nin Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, 16 Nisan 2017'de yapılacak referandumla ilgili çalışmalara Çeralan Mahallesi'nde başladı.Çeralanlılarla bir araya gelen Mustafa Şahin Gökçe, Referandum'un Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Ülkem için, geleceğim için, vatanım için, bayrağım için evet. 15 Temmuz'da Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen dış güçlerin maşalığını yaparak, ülkemizi birilerinin payandası yapmaya kalkışan vatan hainlerine karşı koymak için evet" diyerek kampanya çalışmalarına start verdi."Ayrıştırmak yok, ortak payda Türkiye""Evet" için çalışacaklarını ancak ayrıştırmadan, bölmeden, Türkiye ortak paydasında hareket edeceklerini ifade eden Başkan Mustafa Şahin Gökçe, "Evet diyen de, hayır diyen de bu ülkenin insanı ve bizim kardeşimizdir. Bu süreçte çalışmalarımızı mahallelerimizin tamamını gezerek sürdüreceğiz ve herkese kardeşlik duygularıyla yaklaşacağız" dedi."Liderimizin gösterdiği doğrultuda hareket edeceğiz"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yolunun, kendi yolları olduğunu kaydeden Başkan Gökçe, "Genel başkanımız, Türkmenbeyimiz, Türk Dünyasının bilge lideri sayın Devlet Bahçeli Bey'in gösterdiği doğrultuda hareket edeceğiz ve halkımızın referandumda 'evet' oyu vermesi için çalışacağız. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey, Türkiyemizin menfaatlerini herşeyin önüne koyan, ülkenin bekası için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan, Türkiye'nin çimentosu görevini üstlenen çok önemli bir siyasetçi, nadide bir şahıstır. Kendisinin yolundan yürümek ve evet için çalışmak hepimiz için çok önemli bir görev teşkil etmektedir. Öğretileri ve mesajlarıyla bizlere ışık tutan, yol gösteren liderimizin talimatlarını uygulamak boynumuzun borcudur. Referandum sonuçlarının ülkemize güzellikler getirmesini dilerim" diye konuştu.Çeralan Mahallesi'nde halkla bir araya gelen, sohbet eden ve evet oyu isteyen Başkan Gökçe, hemşehrileri tarafından ağırlandı.