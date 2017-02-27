27.02.2017 15:57:42

Sahte pasaportla Yunanistan'a insan kaçıran yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Afgan ve Pakistanlı göçmenlere sahte pasaport düzenleyerek Yunanistan'a geçiren Afganistan uyruklu İngiliz vatandaşı bir şahıs polis operasyonu ile yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Afgan ve Pakistanlı göçmenlere sahte pasaport düzenleyerek Yunanistan'a geçiren Afganistan uyruklu İngiliz vatandaşı bir şahıs polis operasyonu ile yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre,Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Afgan Uyruklu İngiliz vatandaşı A.M.A'nın (46) Afganistan ve Pakistan dan gelip Yunanistan'a geçmek isteyen şahıslara sahte pasaport düzenlediği ve çoğunlukla Marmaris ve Bodrum dan feribotla mülteci kaçırdığını tespit etti. Zanlı Marmaris'e gelerek Rodos seferini yapan feribota gerçek psaportla bindiği sırada Gümrük polislerinin şüphesini çekti. Yapılan araştırmada şüpheli ile birlikte sahte pasaportlu aynı uyruktan ve renkten olan 3 Pakistanlı şahsın feribota binmeye çalıştığını belirleyen gümrük polis 4 şahsı gözaltına aldı.Konuyu devralan KOM ekipleri 3 gün süreyle kaldıkları apartta yaptıkları incelemede 2 sahte pasaportlu Pakistanlının daha olduğunu tespit edip Emniyete götürdü. Zanlıların ifadelerinin ardından A.M.A., sahte evrak düzenlemek ve göçmen kaçakcılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.