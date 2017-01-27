27.01.2017 16:41:56

Sahte paraya 4 gözaltı

Samsun'da piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

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Samsun'da piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 iş yerine sahte 200'er liralık banknot vererek dolandırdıkları iddia edilen 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalama sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan M.E.(45), V.E.(29), G.E.(27) ve 16 yaşındaki E.K. adlı kız gözaltına alındı. E.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi serbest bırakıldı.