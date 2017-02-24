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Sahte para basıp saç spreyi sıkmışlar
25.02.2017 00:00:41

Sahte para basıp saç spreyi sıkmışlar

ATM'lere sahte para yatırarak gerçek paraları çektiği belirlenen şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şüphelilerin bastıkları sahte paralara saç spreyi sıkarak para çekme makinelerine kabul ettirdikleri tespit edildi.

ATM'lere sahte para yatırarak gerçek paraları çektiği belirlenen şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şüphelilerin bastıkları sahte paralara saç spreyi sıkarak para çekme makinelerine kabul ettirdikleri tespit edildi.

Kırklareli'nde iki şahsın bir bankanın ATM'sine sahte para yatırarak sahte olmayan paraları çektiğinin belirlenmesi üzerine operasyon yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 8'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekiplerince İstanbul ve Çorlu'da düzenlenen operasyonlarla toplam değeri milyon dolarlarla ifade edilen çekler, 42 bin 300 TL banknot, 8 bin 300 dolar, 310 Euro ve farklı ülkelere ait banknotların yanı sıra 2 adet para sayma makinesi ve çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

Konu ile ilgili olarak Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin organize suç örgütü kapsamında matbaada sahte para basarak piyasaya sahte para sürdüklerinin tespit edildiği, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin yakalandığı kaydedilmişti.

Şüphelilerden, 119 adet 100 TL'lik, 152 adet 200 TL'lik, 83 adet 100 dolar, 5 adet 50 Euro, 8 adet 20 Euro, 27 adet farklı ülkelere ait banknolart, 2 adet para sayma makinası, 10 adet cep telefonu, 24 adet bankamatik kartı, 9 adet sim kart, 42 adet çek, senet, tapu ile adi sözleşme metinleri ve para basımında kullanılan boyalar da ele geçirilmişti.

20 milyon liralık vurgun

Bastıkları sahte paraları üzerine saç spreyi sıkarak ATM'lere yatırdıkları ardından da gerçek paraları çektikleri kaydedilen organize suç örgütünün bu yolla yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptıkları da iddia edildi.

Biri çizdi diğeri bastı

Elebaşılığını M.Ç.'nin yaptığı sahte para şebekesi içerisinde yer alan ve tutuklananlardan birinin grafiker diğerinin de matbaa ustası olduğu birinin sahte paralara ilişkin çizimleri yaptığı diğerinin de basım işini üstlendiği, diğer şüphelilerin ise sahte paraları piyasaya sürdüklerinin belirlendiği kaydedildi.

Kalpazanlıkta zirve yapmışları

Sahte Türk Lirasının yanı sıra sahte Amerikan doları da basarak piyasaya süren şüphelilerin şimdiye kadar gerçeğe en yakın olarak basılan sahte paraları ürettikleri, bu yolla sahte paraları banka ATM'lerine dahi kabul ettirerek kalpazanlıkta zirve yaptıkları değerlendirildi.

14 şüpheliden 8'i tutuklandı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen 14 şüpheliden 2'si savcılık sorgusunun ardından 4 şüpheli de adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 2'si kadın toplam 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elebaşılığını M.Ç.'nin yaptığı suç örgütünün üyeleri olduğu kaydedilen Ş.A. A.A., S.B., Ş.Y., N.K., ile L.A. ve B.A. adlı kadınlar tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.
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