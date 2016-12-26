26.12.2016 06:10:10

'Sahte kar tatili' uyarısı

Konya Valiliği, kötü hava koşullar nedeniyle tatil olacağı yönündeki haberler konusunda uyardı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Konya Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve eğitime ara verilmediğini açıkladı.

Vaililiğin internet sitesi yapılan açıklama, kentte Pazartesi kar tatili yapıldığına yönelik haberlerin yayınlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

''25 Aralık 2016 pazar günü Konya Valiliğimizin internet sitesi görüntüsü üzerinden 26 Aralık 2016 pazartesi günü okulların tatil edildiği yönünde bir haber yayınlanmış olup, vatandaşlarımızın asılsız olan bu habere kesinlikle itibar etmemelerini, Konya Valiliğimizin internet sitesi olan konya.gov.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir. Valiliğimizce; 26 Aralık 2016 Pazartesi günü okullar tatil edilmemiştir."

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