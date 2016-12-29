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Sahte içkide ürküten sonuç: 149 numuneden 128'i kaçak ve sahte çıktı
29.12.2016 12:14:38

Sahte içkide ürküten sonuç: 149 numuneden 128'i kaçak ve sahte çıktı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, son 2 yıldır adli makamlar tarafından sahte ve kaçak şüphesiyle gönderilen 149 numuneden 128'inin kaçak ve sahte çıktığını söyledi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, son 2 yıldır adli makamlar tarafından sahte ve kaçak şüphesiyle gönderilen 149 numuneden 128'inin kaçak ve sahte çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Cabaroğlu, yaptığı açıklamada, ÇÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Alkollü İçkiler Analiz Laboratuvarı'na Türkiye genelindeki adli makamlar tarafından analiz için gönderilen şüpheli numunelerin çoğunda insan tüketimine sunulan alkollü içkilerde bulunmaması gereken Tersiyer Bütil Alkol (TBA) denilen madde tespit ettiklerine dikkat çekerek, "149 numuneden 86'sında, kozmetikte kullanılan alkollere sonradan ilave edilen TBA denilen gıda alkolünde kesinlikle bulunmaması gereken bir maddeye rastladık. Bu bulgular sahte içkilerin üretiminde kozmetik alkolün kullanıldığını gösteriyor. TBA içeren sahte içkilerin tüketimi uzun vadede halk sağlığı açısından tehlike yaratır" şeklinde konuştu.

Sahte içkilerin üretiminde kozmetik alkol kullanıldığı tespit edildi

2014-2015 yılı sahte ve kaçak ürün analiz sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Cabaroğlu, 59 şüpheli rakı numunesinden 54'ünün sahte olduğunu, 32'sinde TBA tespit edildiğini oranın ise yüzde 54 olduğunu söyledi. Diğer sonuçları da açıklayan Prof. Dr. Cabaroğlu, şunları kaydetti:

"Votkada 50 şüpheli üründen 44'ü sahte ürün çıkarken 30'unda TBA tespit edildi. TBA oranı ise yüzde 60. Viskide 31 şüpheli üründen 25'i sahte ürün, 21'inde ise TBA tespit edildi. TBA oranı ise yüzde 64. Toplam 149 numunede yapılan analizlerde 128'i mevzuata uygun olmayan taklit sahte ürün çıkarken 86'sında TBA tespit edildi. TBA oranı ise toplamda yüzde 58."

Boğmalara dikkat

Boğmalar üzerindeki analiz sonuçları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, çoğunluğu Çukurova bölgesi olmak üzere Türkiye genelinde 64 boğma numunesini incelediklerini ve çalışılan numunelerin yüzde 60'ında metanol düzeyinin rakı için izin verilen 150 g/hLmA, yüzde 20' sinde ise metanol düzeyinin 300 g/hLmAnın üzerinde bulunduğunu bildirdi. En yüksek değerin ise 770 g/hL düzeyinde gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Cabaroğlu, rakı ile karşılaştırıldığında, numunelerin çoğunluğunun Türk Gıda Kodeksine uygun bulunmadığını bildirdi.

Prof. Dr. Cabaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Boğma rakılarda aldehit miktarının 15 g/hLmAnın üstünde olması duyusal özellikleri olumsuz etkiler ve kalitenin de düşmesine neden olur. Boğma rakıların üretiminin hijyenik olmayan kuşular da yapılması, üretim yapanların metanol ve istenmeyen uçucuları ayırmada damıtma tekniğinin etkin kullanılmaması, bu konudaki bilgi eksiklikleri ve analiz sonuçlarından elde edilen bulgular bu ürünlerin uzun vade tüketilmesi durumunda tüketici sağlığı açısından risk taşıdıklarını gösteriyor."

Prof. Dr. Cabaroğlu, analiz sonuçlarının değerlendirilmesiyle karşılarına çıkan tabloda ülkemizde sahte ve kaçak içkilerin genellikle detatüre edilmiş yani insan tüketimi için uygun olmayan alkollerden üretildiğini, bunların da kullanılmış orijinal şişelere doldurularak vatandaşlara sunulduğunu söyledi.
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