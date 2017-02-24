24.02.2017 22:17:59

Sahte bileziği satmak isterken suçüstü yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahte altın bileziği satmak isteyen bir kişi suçüstü yakalandı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahte altın bileziği satmak isteyen bir kişi suçüstü yakalandı.Olay akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul Pendik'ten eşi Cafer Ç. ile ilçeye gezmeye geldikleri iddia edilen Rabia Ç., kuyumcu dükkanında sahte altın bileziği satmak istediği sırada iş yeri sahibi durumu fark etti. Durumun polis bildirilmesi ile iş yerine gelen asayiş büro amirliği ekipleri Rabia Ç.'yi göz altına aldı. İlçe emniyet müdürlüğüne götürülen Rabia Ç.'nin ifadesinin ardında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.