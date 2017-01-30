30.01.2017 13:00:53

Sahipsizlerin sahibi Çankaya

Türkiye'nin en büyük hayvan barınaklarından birine sahip Çankaya Belediyesi, Mühye'deki merkezinde bine yakın hayvanın bakımını yapıyor. Ayrıca sokaklardaki binlerce hayvanın da tedavi, aşılama, beslenme ve barınma ihtiyacını gideriyor.

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Türkiye'nin en büyük hayvan barınaklarından birine sahip Çankaya Belediyesi, Mühye'deki merkezinde bine yakın hayvanın bakımını yapıyor. Ayrıca sokaklardaki binlerce hayvanın da tedavi, aşılama, beslenme ve barınma ihtiyacını gideriyor.Çankaya Belediyesi sokak hayvanları için olumsuz hava koşullarında 2 tonu aşkın kuru ve yaş mama, çeşitli noktalara köpek kulübeleri ve 100'e yakın kedi evi dağıtımı gerçekleştirdi.Türkiye'nin en büyük hayvan barınaklarından birine sahip Çankaya Belediyesi, yaptığı çalışmalarla başkentteki sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefleyerek "sokak hayvanı sorunu"na çözüm getirmeye çalışıyor.Ankara'da sokak hayvanlarına yönelik en kapsamlı çalışmayı yürüten Çankaya Belediyesi geçen yıl 19 bin 78 hayvanın tedavisini, bin 473 hayvanın sahiplendirilmesini ve 2 bin 919 hayvanın kısırlaştırılma operasyonunu yaparak yeni bir rekora imza attı.2 ton mama, 100'ü aşkın kulübe ve kedi eviÇankaya Belediyesi Sokak hayvanlarını kış döneminde de unutmadı. Ekipler 2 tonu aşkın kuru ve yaş mama, köpek kulübesi ve 100'e yakın kedi evi dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, kış döneminde ayrıca kurumların yemekhanelerinden aldıkları yiyecekleri sokak hayvanları için oluşturulan besleme noktalarına gün aşırı bıraktı. Çankaya Belediyesi hayvanseverlerle de işbirliği yaparak talep edilen noktalara köpek kulübeleri yerleştirdi. Belediye ayrıca sosyal medyadan gelen talepler üzerine 100'e yakın kedi evini vatandaşların istediği noktalara bıraktı.Bugüne kadar yüz binlerce hayvanın bakım, tedavi, aşılama, beslenme ve barınma gibi problemlerine çare olan Çankaya Belediyesi, hafta sonu bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir yavru köpeğin ölümüyle ilgili olayla ilişkilendirildi. Sokak hayvanlarına hizmet konusunda pek çok ödüle sahip olan Çankaya Belediyesi'nin bahsi geçen konu ile bir ilgisinin olmadığını belirten yetkililer, belediyenin hayvanlara yönelik çalışmalarının onların sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.