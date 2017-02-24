24.02.2017 16:36:15

Şahinbey Taekwondo takımı, final müsabakalarında 2 altın madalya kazandı

Şahinbey Belediyesisi Gençlik ve Spor Kulübü'nden 2 sporcu, Malatya'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında altın madalya kazandı.

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Şahinbey Belediyesisi Gençlik ve Spor Kulübü'nden 2 sporcu, Malatya'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında altın madalya kazandı.17-19 Şubat 2017 tarihleri arasında Malatya'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı Final Taekwondo karşılaşmalarında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Bayanlarda İlayda Sara Patlı ve Erkeklerde Harun Tuncer dereceye girerek Şahinbey 'in gururu oldu. Malatya ilinde yapılan yarı final müsabakalarında İlayda Sara Patlı +59 kg birinci ve Harun Tuncer 49 kg birinci oldu."Spora önemli yatırımlar yapıyoruz"Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, amatör sporlara belediye olarak önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak spora önemli yatırımlar yaptık. Ampute futbol takımımız ligde fırtına gibi esiyor. Taekwondocularımız önemli başarılar elde ediyor. Şahinbey Belediyesi olarak gençlere ve spora olan yatırımlarımız sürecek" dedi.Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Taekwondocularmızı ve Antrenörümüz M.Fatih Bidar'ı kazandıkları önemli başarılardan ve mücadelelerinden dolayı kutluyor, emekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.