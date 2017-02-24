24.02.2017 18:14:43

Şahinbey Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Şahinbey Belediyesi çalışanlara hizmet içi eğitim programları kapsamında, İş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.

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Şahinbey Belediyesi çalışanlara hizmet içi eğitim programları kapsamında, İş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı kadrolu işçilere mevzuatta zorunlu tutulan Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince düzenlenen eğitim, Şahinbey Belediyemizin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İsmail Akşit tarafından verildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü seminer salonunda düzenlenen eğitimde genel konular ile teknik ve sağlık konularının yanı sıra ilgili mevzuat uygulamaları hakkında çalışanlar bilgilendirildi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan işveren ve çalışanların sorumlulukları dikkat çeken Akşit, kazaların ve meslek hastalıklarının alınacak önlemlerle önlenebileceğine işaret etti. Kişisel koruyucu donanımlar hakkında ilgili yönetmeliklerle ilgili bilgiler de aktaran Akşit, eğitimin sonrasında katılımcılara ölçme ve değerlendirme sınavı yaparak mevzuat gereği zorunlu tutulan bu yıl ki eğitimin birinci seansını tamamladı."Personellerimizi önemsiyoruz"Çalışma ortamında fiziki koşulların hizmet verimliliğini dolaylı veya doğrudan etkilediğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışanlarını önemseyerek ihtiyaçlarına karşılık veren, çalışma hayatında yaşam kalitesini arttıran ve bu kaliteyi aynen vatandaşlarına hizmet olarak sunan bir resmi kuruluş olduklarını ifade etti. Dönem dönem bu tür eğitimlerin devam edeceğini vurgulayan tahmazoğlu, " Belediye olarak çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği vazgeçilmezimizdir. Şahinbey Belediyesi olarak gayemiz, kurumsal kimliğimizin vermiş olduğu güçle iş sağlığı ve güvenliğini en iyi şekilde çalışanlarımıza uygulamak, iş sağlığı ve güvenliği bilincini ön planda tutmak, alt işveren ve çalışanlarımızın ortak hedeflerine ulaşmasında onlara örnek olarak proaktif yaklaşımlarla tüm çalışanlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve onların daha güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamaktır" diye konuştu. Tahmazoğlu, çalışanların sağlığını ve güvenliliğini düşünmenin yöneticiler için en büyük sorumluluk olduğuna değindi. Tahmazoolu, kurumsal kültürün ışığında iş sağlığı ve güvenliği alanında kurumlara öncülük edilebilmesi için de personelden bundan sonra da iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini istedi.