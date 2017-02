06.02.2017 16:37:58

Şahinbey belediyesi 1 milyon 090 bin 476 kişiye hizmet veriyor

69 İl Merkezi ve 18 Büyükşehirden büyük nüfusa sahip olan Şahinbey Belediyesi 886 bin 476 yerli 204 bin Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 090 bin 476 kişiye hizmet veriyor.

Kentsel dönüşümden, eğitime kadar birçok alanda vatandaşına hizmet veren Şahinbey Belediyesi, her geçen gün artan nüfusuna rağmen hizmet çıtasını yükselterek Türkiye'nin örnek belediyesi olmaya devam ediyor.69 İl Merkezi ve 18 Büyükşehirden büyük nüfusa sahip olan Şahinbey Belediyesi 886 bin 476 yerli 204 bin Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 090 bin 476 kişiye hizmet veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın vatandaşın her alanda ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, "Nüfus olarak her geçen gün kalabalıklaşan bir ilçemiz var. 2016 yılında 7.318 çiftimizin nikahını kıydık. 2009 yılından bu yana ise 55 bin 917 çiftin nikahını kıyarak, Türkiye'nin en fazla nikah kıyan belediyesi olduk. Yine ilçemizde 2016 yılında 22 bin 150 çocuk dünyaya geldi. Bu nüfus oranı artışına göre hizmet anlayışımızda genişleterek ve katlayarak büyütüyoruz" dedi.Herkesin ev sahibi olmasını istiyoruzGöreve geldiği günden buyana çarpık yapılaşmanın önüne geçerek Şahinbey İlçesinde ikamet eden herkesin ev sahibi ola bilmesi için çalışmalar yapan Tahmazoğlu, "Kalabalıklaşan İlçemizde evi olmayan herkesi ev sahibi yapa bilmek için çalışıyoruz. Her kesime hitap eden konutlarımızla vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya çalışıyoruz.Şu an ilçemizin 8 bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürüyor. Bizim hedefimiz, kentsel dönüşümle ilçeye çağ atlatmak. Yaptığımız çalışmalar sayesinde de bunu başardığımızı görüyoruz. Çünkü çalışmalar bir yandan insanımıza yakışır yaşam alanları oluştururken, öte yandan da görüntü kirliliğini ortadan kaldırıp, trafiği rahatlatacak sonuçlar veriyor" diye konuştu.