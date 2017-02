05.02.2017 14:41:11

Şahinbey 2016 yılında 2 Milyon 252 bin kişiye sıcak yemek ikram etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2016 yılında belediye tarafından 1 milyon 44 bin kişiye çorba, 2 milyon 252 bin 500 kişiye yemek ikramında bulunuldu.Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye imkanları ile her gün 4 bin 500 kişiye çorba, 8 bin 500 kişilik yemek dağıtıldığını hatırlatarak, sadece 2016 yılında 1 milyon 044 bin kişiye çorba, 2 milyon 252 bin 500 kişiye yemek ikramında bulunduklarını söyledi.Tahmazoğlu, çorba ve yemeklerin Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde bulunan aşevi tarafından her gece ve gündüz çalışan personel tarafından hazırlandığını kaydetti. 24 saat hizmet veren aşevinden ilçenin 8 ayrı noktada bulunan çorba dağıtım kulübelerine ve 5 ayrı bölgede bulunan yemek dağıtım evlerine her gün hizmet sunduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, "Aşevimizde son derece modern ve hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler hazırlanırken, besin değeri yüksek olan lezzetli yemekler seçiliyor. Aşevimizden çıkan yemeklerden ilçemiz sınırları içerisinde bulunan dar gelirli, yaşlı, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelliler faydalanıyor" dedi.Çorba ve yemek dağıtım evleriTahmazoğlu, çorba dağıtım noktaları ile yemek dağıtım evlerinin bulunduğu bölgeler hakkında da bilgi verdi. Tahmazoğlu, "Güneykent Parkı, Perilikaya Kavşağı, Şehreküstü Zabıta Karakolu önü, Rüştü Üzer Okulu yanı, Gaziantep Üniversitesi acil giriş yanı, Kurbanbaba Sosyal Tesisi önü, Düztepe Yaşam Hastanesi karşısı ve Deva Hastanesi Karşısı üzerinde bulunan 8 ayrı noktada çorba ikramımız sürüyor. Hafta içi her gün 4 bin 500 kişiye buralarda sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Sıcak yemek ikramımızdan ise günde 8 bin 500 kişi faydalanıyor. İhtiyaç sahibi aileler her gün öğle saatlerinde belirtilen noktalara giderek yemeklerini alıyorlar. 2016 yılı içerisinde çorba ikramımızdan 1 milyon 044 bin kişi faydalandı. Sıcak yemek ikramımızdan ise 2 milyon 252 bin 200 kişi faydalandı. Amacımız gerçek ihtiyaç sahiplerinin kimseye muhtaç olmadan karnını doyurabilmeleri" diye konuştu.