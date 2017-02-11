11.02.2017 20:08:37

Şahin: 'Şu anki anayasaya göre cumhurbaşkanları yetkilidir ama sorumsuzdur'

Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 'Şu an ki anayasaya göre cumhurbaşkanları yetkilidir ama sorumsuzdur. Cumhurbaşkanlarının tek başına yaptığı ve diğer işlemlerden dolayı şu an yargılanmaları mümkün değildir. Şu anda Cumhurbaşkanı vatana ihanetten yargılayacak herhangi bir yasal düzenleme de yoktur' dedi.

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Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Şu an ki anayasaya göre cumhurbaşkanları yetkilidir ama sorumsuzdur. Cumhurbaşkanlarının tek başına yaptığı ve diğer işlemlerden dolayı şu an yargılanmaları mümkün değildir. Şu anda Cumhurbaşkanı vatana ihanetten yargılayacak herhangi bir yasal düzenleme de yoktur" dedi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nın 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Mehmet Ali Şahin, CHP'nin milletin kendi cumhurbaşkanını seçmesini hala içine sindiremediğini kaydetti. 'Hayır' diyenlerin 10 yıl önceki Cumhurbaşkanını halkın seçmesini amaçlayan anayasa değişikliğine de hayır dediklerini aktaran Şahin, "CHP millet Cumhurbaşkanını seçmesin dedi. Meclis seçmeye devam etsin dedi. Hala şimdi CHP milletin kendi cumhurbaşkanını seçmesini içine sindirebilmiş değil. 2010 yılında bir anayasa uzlaşma komisyonu kurtuldu ve siyasi partiler oraya önerilerini getirdi. CHP kendilerine göre hazırladıkları anayasa metninde Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi yazıyordu. Yani Cumhurbaşkanı, CHP eğer güç alsa yeniden halktan alıp meclise sevk edecekler. Bu halka güvensizliktir, milli iradeye saygısızlıktır. Sık sık milli iradeden ve millet egemenliğinden bahsediyorlar. Halk yüzde 69 oyla Cumhurbaşkanını ben seçeceğim dedikten sonra siz hala halkın gözünün içine baka 'Hayır siz seçmeyeceksiniz millet seçecek diyorsa' sizin milli iradeden bahsetmeye hakkınız yoktur. Hala şikayet ediyorlar. CHP halkın seçtiği Cumhurbaşkanlığı modelini benimseyebilmiş değildir, içine sindirebilmiş değildir. Ellerine bir fırsat geçse yine halktan alıp meclise vermeye çalışacaklar. Biz geç kalınmış olan bir yeni modeli milletimizin önüne getiriyoruz. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları ile meclisten geçti ve 16 Nisan'da bu anayasa değişikliğine ne diyorsunuz diye halk referandumuna gidiyor. Biz tabii ki mecliste desteklediğimiz Türkiye için gerekli ve lüzumlu gördüğümüz bu anayasa değişikliğinin halkımız tarafından da benimsenmesi için elimizden gelen çabayı ve gayreti göstereceğiz" dedi."Şuan ki anayasa ya göre cumhurbaşkanları yetkilidir ama sorumsuzdur" diyen Mehmet Ali Şahin şunları söyledi:"Cumhurbaşkanlarının tek başına yaptığı ve diğer işlemlerden dolayı şuan yargılanmaları mümkün değildir. Sadece vatana ihanetten dolayı yargılanabilir diyor ama 1991 yılında 'İhaneti Vataniye' kanunu yürürlükten kaldırıldı. Şu anda cumhurbaşkanı vatanı ihanetten yargılayacak herhangi bir yasal düzenleme de yoktur. Türkiye'de cumhurbaşkanını şuanda yargılamak mümkün değildir. Biz bu modelle cumhurbaşkanının yargılanması önündeki engelleri de kaldırıyoruz. Tek başına yaptığı işlemlerden dolayı yargılanacağı gibi görev esnasında yapmış olduğu hatalardan dolayı da cumhurbaşkanı yargılanabilecek. Eğer İhaneti Vataniye kanunu yürürlükte olmuş olsaydı cumhurbaşkanı 413 oyla yüce divana gönderilebiliyordu. Şimdi milletvekili 600 oluyor sadece 400 milletvekili ile yüce divana göndermek mümkün oluyor. Türkiye gerçekten hukuk devleti olma yolunda da bu anayasa değişikliği ile önemli bir adım atmış oluyor. Kuvvetler ayrılığı gerçek anlamda bu anayasa değişikliği ile sağlanacak."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da esprili bir göndermede bulunan Şahin, " Hayır da hayır var" diyorlar. Bizde diyoruz ki, "Hayır evet'tedir" Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; Siz Selvi hanımla oturduğunuz nikah masasında 'Evet' demeseydiniz bir tane çocuğa sahip olamayacaktınız Hayır deseydiniz. Evet dediğiniz için mutlu bir evliliğiniz var. Hayır'da hayır yoktur, Evet'te hayır vardır. Evet dediğiniz için mutlu bir yuvanız ve evliliğiniz var" diye konuştu.