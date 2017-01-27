27.01.2017 21:33:38

Şahin'den Eskipazar'a doğalgaz müjdesi

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Eskipazar ilçesine doğalgaz kullanımı konusunda KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman'dan bilgi alarak ilçenin doğalgaza kavuşacağı müjdesini verdi.

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AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Eskipazar ilçesine doğalgaz kullanımı konusunda KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman'dan bilgi alarak ilçenin doğalgaza kavuşacağı müjdesini verdi.AK Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Eskipazar Belediye Başkanı Dursun Baş'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Eskipazar Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman'dan bilgi alan Milletvekili Şahin, "Doğalgaz konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğimizi söylemiştik. Kargaz yönetim kurulu başkanımız beni ziyarete gelmişti orada kendisiyle sohbet ederken Eskipazar'ın doğalgaz talebini gündeme getirdim ve kendiside ilgi gösterdi. Enerji piyasası denetleme kurulu onay verirse bizde Eskipazarlı vatandaşlarımızın talebini karşılamaya çalışırız dedi. Biz de bu işin bir an önce ete kemiğe bürünmesini istiyoruz" dedi.Doğalgaz tarihi için 2019 yılını uzun bulduklarını söyleyen Şahin, KARGAZ Genel Müdürü Kahraman'nın 2018 yılı için sözünü verdiğini söyledi.