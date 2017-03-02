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Şahin: '15 Temmuz Türkiye için bir milat'
02.03.2017 10:43:58

Şahin: '15 Temmuz Türkiye için bir milat'

Samsun Valisi İbrahim Şahin, '15 Temmuz Türkiye için bir milat. 15 Temmuz'da bundan böyle 23 Nisan gibi, 19 Mayıs gibi, 29 Ekim gibi sürekli anılan bir tarih olacak' dedi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, "15 Temmuz Türkiye için bir milat. 15 Temmuz'da bundan böyle 23 Nisan gibi, 19 Mayıs gibi, 29 Ekim gibi sürekli anılan bir tarih olacak" dedi.

Vergi Denetim Kurulu Samsun Grup Başkanlığı tarafından "Vergi Müfettişleri Dayanışma Yemeği" düzenlendi. Yemekte konuşma yapan Vali İbrahim Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle 2011 yılında Vergi Denetimi Kurulu kuruldu. Vergi müfettişleri bu yeni yapılanma içerisinde yerini aldı. Çağdaş denetim anlayışını hakim kılmak üzere kurulan Vergi Denetim Kurulunda yaklaşık sekiz bin vergi müfettişi ve müfettiş yardımcısı görev yapmaktadır. Samsun Grup Başkanlığımızda ise 260 vergi müfettişi ve müfettiş yardımcısı görev yapmaktadır. 15 Temmuz'da girişilen çirkin darbe girişiminden sonra arkadaşlarımızın adliyelerde bilirkişi olarak tayin edilmesi ve oluşturulan komisyonlarda komisyon başkanı olarak görev almaları sizlere devletin ne kadar değer verdiğini ve önemsediğini ortaya koymaktadır. Onun için yaptığınız faaliyetlerde ve çalışmalar olabildiğince objektif, tarafsız, tabii ki devleti gözeten ama vatandaşı, mükellefi ezmeyen bir tutum içerisinde olmanızı istiyoruz. 15 Temmuz Türkiye için bir milat. 15 Temmuz'da bundan böyle 23 Nisan gibi, 19 Mayıs gibi, 29 Ekim gibi sürekli anılan bir tarih olacak. 15 Temmuz, yeni Türkiye'nin yeniden yapılanmasıyla ilgili bir çalışmanın da başlangıcını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Samsun'un, bölgenin en büyük illerinden birisi olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Sizlerin yaptığınız iş çok kolay bir iş değil. Hakikaten çok vicdani bir karar vermek durumundasınız. Bazen hukuka uygun davrandığınızda adil olmayabiliyor. Bazen adil davrandığınızda hukuka uymuyor. Onun için de sizin biraz daha salt mevzuatta yazılanların dışına çıkıp en azından empati yaparak karşı tarafı yerinize koyarak nasıl davranmanız gerektiğini dikkate alır, hareket eder ona göre raporlarsanız sanırım daha isabetli olur diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de ciddi bir ekonomik daralma var. İşsizlik oranı tahmin ettiğimiz rakamları biraz zorladı. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız işsizlikle ilgili seferberlik ilan etti. Bu konu ile ilgili olarak bizlerde ilimizde işverenlerle 7-8 gündür toplantılar yapıyoruz. Mutlak suretle mükellefin bir şekilde sıkıntıya girmeksizin ama haksız rekabete de neden olmamak kaydıyla belki vergisini bir şekilde ödeyen noktaya getirmemiz gerekiyor. Dolaylı vergileri aşağıya indirip doğrudan vergileri yukarıya çekecek bir yöntem geliştirmek gerekiyor. Umarım Türkiye selametli bir şekilde kıyıya yanaşır. Biz bu ülkeyi 2023 yılında ekonomisi gelişmiş en iyi on ülke içerisine sokarız. Biz hep birlikte uğraşırsak bu hedefe ulaşırız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ülkenin temel gelir kaynağı vergiler"

Yemekte konuşan Vergi Denetim Kurulu Samsun Grup Başkanı Hüseyin Öztürk ise, "Bilindiği üzere bir ülkenin temel gelir kaynağı vergilerdir. Bu gelir kaynağının tüm süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için vergi ahlakı, bilinci ve farkındalığının sağlanması kadar, vergi denetimi de çok önemlidir. Vergi kayıp ve kaçağına neden olan kayıt dışı ekonomiyi en aza indirmek amacıyla yapılan vergi denetimleri aynı zamanda mükelleflerin vergi konusunda bilgilenmelerine ve bilinçlenmelerine de büyük katkı sağlamaktadır. Vergi denetiminin çağdaş denetim teknikerini kullanan, mükellef haklarını gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip, mesleki ve etik değerleri yüksek maliye politikasına katkı veren aktif ve öncü bir denetim birimi tarafından yürütülmesini teminen Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle 2011 yılında Vergi Denetimi Kurulu kurulmuştu" dedi.

Vergi Müfettişleri Dayanışma Yemeği'ne ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hayrul Kayar, Defterdar Hanifi Eraslan, Samsun Sosyal Sigortalar İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, müfettişler ve müfettiş yardımcıları katıldı.
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