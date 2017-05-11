11.05.2017 10:20:33

Sahile ölü yunus balığı vurdu

Son günlerde Karadeniz sahillerine vuran ölü yunus balıklarına bir yenisi daha eklendi.

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Son günlerde Karadeniz sahillerine vuran ölü yunus balıklarına bir yenisi daha eklendi.Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'nın en güzel sahillerinden olan Çuhalı plajına bir yunus balığı daha ölü olarak vurdu. Boyu 1 metreye varan ölü yunus balığı Akçakoca Belediyesi temizlik işleri ekipleri tarafından kaldırıldı.Ölü yunus balığının ağız kısmında kanama görülürken, ölüm sebebinin tespiti için araştırma merkezine gönderildi.