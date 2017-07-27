27.07.2017 16:03:55

Sahilde yürürken hayatı 'karardı'

Sarıyer Aşiyandaki sahilde balık avlayan oltacı, arkada yürüyüşe çıkan Burçin Gülümser isimli vatandaşın hayatını kararttı. Sahilde yürürken başına olta kurşunu, gözüne ise iğnesi isabet eden Gülümser, görme ve konuşma özelliğini kaybetti.



Olay, 20 gün önce Sarıyer'e bağlı Aşiyan Mezarlığı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, amatör olarak oltayla boğazda balık tutmaya çalışan C.A. oltaya yemi takıp arkadan geçenlere dikkat etmeden salladı. Ancak oltanın ucundaki kurşun, o anda kıyıda yürüyen 34 yaşındaki Burçin Gülümser'e isabet etti. Oltanın iğnesi Gülümser'in gözüne kurşunu ise kafatasına isabet etti. Kafatası zarar gören Gülümser, oltanın hızla denize doğru çekilmesi ile birlikte de gözünden ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Gülümser, gözüne saplanmış olta iğnesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gülümser, olta iğnesinin sağ gözünü ve demirinin ise kafatasını kırıp beynine zarar vermesi sonucu bir dizi ameliyat geçirdi. Ancak tüm çabalara rağmen Gülümser, görme ve konuşma özelliğini kaybetti.



Olaya tanık olan Salih Alkan adlı vatandaş, "Balık tutmaya gelen arkadaşlar biraz dikkatsiz davrandılar. Olay, öğlen saatlerindeydi. Oltayla avlanırken yoldan geçen kişiler tabi ki doğal olarak düşünemediler onun gözüne bu şekilde iğne geleceğini. Arkadaşlar attıktan sonra gözüne iğne takıldı. O sırada burada bayağı bir hırçınlık çıktı. Sonra onlar oltayı bırakıp kaçtılar. 2 kişilerdi. Kaçtıktan sonra buradaki arkadaşlar kovalamaya başladı. Sonra iğneyi çıkartıp, iğne ucuyla hastaneye götürdüler. İğne ucu göze tabi ki zarar verir. Damarın içine geldiği takdirde zarar verecektir. Ama durumun akıbetini bilmiyorum" dedi.



Olayın ardından gözaltına alınan C.A. daha sonra serbest kalırken, savcılık olayla ilgili soruşturma yürütüyor.