25.12.2016 19:25:53

Sahil kenarında bebek bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahil kenarında, battaniye içerisinde bırakılmış yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek bulundu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahil kenarında, battaniye içerisinde bırakılmış yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek bulundu.Edinilen bilgilere göre; Akarca Mahallesi sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından battaniyeye sarılmış haldeki ağlayan bebeği fark etti. Vatandaşlar durumu hemen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerin yardım istedi. Sağlık ekiplerince olay yerinden alınan bebek, Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahalede bebeğin ısı ve sıvı kaybı yaşadığı ve 2,5 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi. Hemşirelerin "Melek" ismini verdiği bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, yaptığı açıklamada, "Bebeği sahil kenarına bırakan kişi veya kişilerin bulunması için Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipler çok yönlü araştırmasını sürdürüyor. Çalık, tedavisinin tamamlanmasının ardından bebek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne teslim edilecektir" dedi.(Murat Yalçın / İHA)