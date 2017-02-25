26.02.2017 11:01:42

Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetleri

Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik unsurlarınca bir haftada 135 yabancı uyruklu, beş göçmen kaçakçısı ve iki terör örgütü mensubu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca bir haftada 135 yabancı uyruklu, beş göçmen kaçakçısı ve iki terör örgütü mensubu Ege Denizi'nde yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu faaliyetler kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurları tarafından 17-24 Şubat'ta Kuzey Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşen dört olayda 135 yabancı uyruklu, beş göçmen kaçakçısı ve iki terör örgütü mensubu yakalandı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik hava unsurları ile jandarma ve emniyet ekiplerince, Dikili, Kuşadası, Çeşme ve Kaş bölgesinde yedi olayda karada tespit edilen 145 yabancı uyruklu ve 9 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde bir arama kurtarma gemisi, 28 sahil güvenlik botu, 6 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), iki Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 14 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 437 saat 27 dakika seyir yapıldı.

Faaliyetler kapsamında 26 helikopter ve 10 uçak sortisi ile 110 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirildi. Beş Mobil Radar Timi (MORAD) tarafından 352 saat 30 dakika görev icra edildi.













