27.02.2017 13:11:53

Sahibata Katlı Otoparkı yıkılıyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bulunan Sahibata Katlı Otoparkı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak.

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Konya'nın merkez Meram ilçesinde bulunan Sahibata Katlı Otoparkı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak.Meram'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılması planlanan Sahibata Katlı Otoparkı hakkında açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Şükran Mahallesi'nde bulunan otoparkın ekonomik ömrünü tamamladığını söyledi. Başkan Toru, "Belediyemizce Şükran Mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 1. Etap olarak belirlediğimiz alanda hak sahiplerinin yüzde 85'iyle anlaşarak tapu devirlerini aldık. Yıkım çalışmaları devam ediyor ve büyük ölçüde sahayı boşalttık. Sahibata Katlı Otoparkı da, yıllardır bu bölgede hizmet veriyordu. Bugünün şartlarında bina olarak, işlev olarak miadını ve ekonomik ömrünü doldurmuş bir yapı. Bölgenin kale surları içerisinde kalması hasebiyle de estetik açıdan ve mimari olarak yeni bir yapıya ihtiyaç duyuldu. Bu ay sonu itibariyle katlı otoparkımızı boşaltarak bina yıkım ihalesine çıkıyoruz. Bölgenin yenilenmesi, güzelleşmesi anlamında bunun yerine şu anda sahada boşalttığımız alanlarda halkımızın otopark ihtiyacını karşılayacak alanları oluşturuyoruz" dedi."Yıkım ihalesi Mart'ta yapılacak"Sahibata Katlı Otoparkının yıkım ihalesini Mart ayı içinde yapacaklarını kaydeden Başkan Toru, "Yıkım ile ilgili süreç 1-1,5 ay süreceği için yaz sezonunda özellikle bölge esnafımızın mağdur olmaması açısından özellikle Mart ayını tercih ettik. Otoparkı yıkarak yaz sezonuna hazırlamayı planladık. Yıkım ile ilgili vatandaşlarımızın ve esnafımızın endişe duymamasını istiyoruz. Çünkü bölgede ihtiyacı karşılayacak açık otoparkları belediye olarak hazırlayarak vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu."Kararı esnafla birlikte aldık"Otoparkı yıkmadan önce bölge esnafıyla istişare yaptıklarını da kaydeden Toru, "Esnafla yaptığımız görüşmelerde otoparkın yazdan önce yıkılmasının kendileri için de uygun olacağını ifade ettiler. Çünkü yaz dönemi esnaf açısından oldukça hareketli bir dönem. Esnafla birlikte aldığımız karar doğrultusunda buranın yıkımını bir an önce yaparak bölgeyi yaz döneminde daha temiz, daha nezih ve işleyişine engel olmayacak şekilde vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Belediye olarak yıkımda olsun, yapımda olsun her zaman istişare süreçlerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.