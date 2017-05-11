11.05.2017 22:44:46

Sagopa Kajmer, Kilis'te konser verdi

Kajmer, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 'Bahar Şenlikleri' kapsamında konser verdi

Rap müzik sanatçı Sagopa Kajmer ile "Kolera" ismini kullanan eşi Esen Güler Özyavuz, Kilis'te konser verdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) "Bahar şenlikleri" kapsamında, üniversite meydanında düzenlenen konsere çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan çok sayıda kişi katıldı.

Konserde eski ve yeni albümlerinden şarkıları seslendiren ve yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kajmer, alanı dolduran davetlilerden ilgi gördü.

Kajmer, konserde sevenlerine hitaben, Kilis'te ilk kez konser verdiğini, bu nedenle çok mutlu olduğunu söyledi.

Böyle bir etkinlik sayesinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Kajmer, "Kilis'te ilk defa bir konser verdim. Sizlerin gösterdiği bu ilgi beni çok mutlu etti. Kilis'e gelirken uçakta yaşanan bir sıkıntıdan dolayı İstanbul'dan Gaziantep'e 5 saatte gelebildim. Biraz geç geldik ama buraya gelip sizleri görünce çok mutlu oldum." diye konuştu.

KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Kajmer ve Esen Güler Özyavuz'a plaket verdi. Konser sonunda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ilgiyle izlendi.