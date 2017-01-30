30.01.2017 11:46:16

Sağlıkta şiddeti önlemek için hastanelere x-ray cihazı geliyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yıpranma payında son aşamaya gelindiğini, şiddetin önlenmesi için de hastanelerde x-ray cihazı uygulamasının pilot bölgelerde başlayacağını söyledi.

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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yıpranma payında son aşamaya gelindiğini, şiddetin önlenmesi için de hastanelerde x-ray cihazı uygulamasının pilot bölgelerde başlayacağını söyledi.Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının sorunlarını iletti. Memiş, Bakan Akdağ'a gerçekleştirdiği ziyarette, şiddetin önlenmesi, yıpranma payının hayata geçmesi, performans sisteminin yeniden düzenlenmesi gibi konulardaki taleplerini iletirken Bakan Akdağ da açıklamasında, yıpranma payında son aşamaya gelindiğini, şiddetin önlenmesi için de hastanelerde x-ray cihazı uygulamasının pilot bölgelerde başlayacağını söyledi.Memiş, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik ciddi ve kalıcı adımların atılmasını isteyerek, Bursa'da yaşanan bıçak çekme olayının, 'şiddette bıçak boğaza dayandı' dedirttiğini ifade etti. Memiş, şiddet uygulayanların sağlık masraflarının belirli bir süre SGK tarafından değil cebinden karşılaması gerektiğini dile getirerek, "Hastane ve acil servis girişlerine x-ray cihazı konulması, şiddet uygulayanların ağır ceza suçundan yargılanması ilk etapta acilen hayata geçirilmelidir. Sağlık çalışanları şifa dağıtırken canından olmasın diyoruz" şeklinde konuştu."Performans sisteminden performans alınamıyor"Memiş, ayrıca performans sisteminin değişmesi yönündeki taleplerini ileterek, sağlık çalışanlarına faydalı olması için kurgulanan sistemin ciddi sorunlar ortaya çıkardığını belirtti.Performans sisteminden performans alınamadığını ifade eden Memiş, dağıtılabilir döner sermayenin artırılması ve bazı giderlerin genel bütçeden karşılanması gibi seçeneklerin hayata geçmesini talep ederek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ni de gündeme getirdi. "Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki 100 TL'lik Bireysel Emeklilik Katkı Payı'na devletimizin verdiği 25 TL'lik katkıya, Sağlık Bakanlığı'nın 25 TL'lik ek katkı sağlamasını istiyoruz. Bu katkı ile sağlık çalışanlarımızın emekli olduklarında da daha iyi bir yaşam standardı yakalamasını istiyoruz" diyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Mesleki mali sorumluluk sigortasının bütün sağlık çalışanları için yapılmasını ve sözleşmeli sağlık çalışanlarının da kadroya alınmasını talep ediyoruz.""Hastane girişlerine x-ray cihazı konuşması pilot şekilde uygulanmaya başlayabilir"Bakan Akdağ ise yaptığı konuşmada, şiddetin önlenmesi konusunda tedbirlerin artırılacağını, Sağlık-Sen tarafından önerilen hastane girişlerine x-ray cihazı konulmasının da şiddetin yoğun olarak gözlemlendiği yerlerde pilot şekilde uygulanmaya başlanabileceğini söyledi.Yıpranma payıBakan Akdağ, yıpranma payı talebinde son aşamaya gelindiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçmesi için yetkili kurullarda dile getirildiğini de belirterek, ekonomi yönetimi ile de görüşerek konunun sonuçlandırılacağını ifade etti."Sağlık alanında alımların 20 bine çıkarılması için görüşmeler devam ediyor"Yalnızca hekimler için değil tüm sağlık çalışanları için mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırılmasına da olumlu yaklaştıklarını kaydeden Bakan Akdağ, konuyu değerlendireceklerini söyledi. Bakan Akdağ, sağlık alanında bu yıl Maliye Bakanlığı tarafından verilen onay doğrultusunda 12 bin alım yapılacağını ancak bunun 20 bine çıkarılması için görüşmelerin devam ettiğini de vurguladı.