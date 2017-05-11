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Sağlıklı yaşam için hareket et
11.05.2017 11:50:27

Sağlıklı yaşam için hareket et

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, hareketsizliğin dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada olduğunu açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, hareketsizliğin dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada olduğunu açıkladı.

YDÜ Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 10 Mayıs "Sağlık İçin Hareket Et" gününde toplum olarak sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi gerektiği çağrısında bulundu. 2002 yılından bu yana Dünya genelinde çeşitli organizasyonlarla güne dikkat çekildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, hareketsizliğin sebeplerini sıraladı.

Her 4 Kişiden 1'i hareketsiz

Teknolojik gelişmelerle birlikte hareketsiz bireylerin sayısının arttığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, bu durumun kişilerin sağlığını olumsuz etkilediğini, çocuklarda ve gençlerde televizyon, internet ve ders çalışma nedeniyle gün içinde hareketsiz geçirilen sürenin azımsanamayacak kadar fazla olduğunu belirtti. Dünya genelinde her 4 yetişkinden 1'inin aktif olmadığını da ifade eden Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, hareketsizliğin, dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada olduğunu, meme ve kolon kanserlerinin, diyabetin ve iskemik kalp hastalığının oluşumunda çok önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.

Hangi aktiviteler ne kadar yararlı?

Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto fiziksel aktiviteler arasında yürüyüş, bisiklete binme ve yüzmenin orta şiddette yer aldığını söyleyerek şunları söyledi: "Çalışırken, oynarken, ev işleri yaparken ve boş zamanlarda yapılan hareketlerin hafif şiddette fiziksel aktivite kapsamına girdiği belirtilmektedir. Orta şiddet olarak tanımlanan düzenli yürüyüş, bisiklete binme, yüzme gibi fiziksel aktivitelerin ise sağlığa anlamlı yararlı etkileri vardır. Yetişkin bireylerin sağlığının kazanılması ve sürdürülmesi için haftada 150 dakika süreyle, tercihen 30 dakika, haftada 5 gün yürüyüş, hafif koşu, bisiklet veya yüzme gibi büyük kas grubunun kullanıldığı orta şiddette dayanıklılık aktiviteleri önerilmektedir. Ayrıca haftada 2 gün, vücudun farklı bölgelerindeki büyük kas gruplarını içeren kuvvet egzersizleri, kemik ve kas dokuların kaybının önlenmesi ve korunması açısından önemlidir".

Sağlıklı Yaşlanma Sağlar

Düzenli ve yeterli fiziksel aktivite ile kas kuvvetinin arttığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, aynı zamanda yeterli fiziksel aktivite ile dayanıklılığın arttığını, kalp ve solunum hastalıklarında iyilik halinin geliştiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto; "Kemik mineral yoğunluğu artar, osteoporoz önlenir, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, felç, diyabet, meme, kolon kanseri ve depresyon riski azalır; kalça ve omurga kırıklarından korunmak için düşme riski azalır; enerji dengesi ve kilo kontrolü sağlanır. Fiziksel aktivite ile sağlıklı yaşlanma sağlanır, daha aktif yaşlı bireyler oluşması amaçlanır".

Hareket için kent tasarımlarına dikkat

Fiziksel aktivitenin artırılması için toplum tabanlı ama farklı alanları kapsayan kültürel bir yaklaşımın gelişmesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, fiziksel aktivitenin yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Kentsel tasarım ve şehir planlamasının, fiziksel aktiviteyi kolaylaştırır şekilde olması gerektiğini de söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, bu durumun hükumet politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
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