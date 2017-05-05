SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı Denizli'de başladı
06.05.2017 13:25:39

Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı Denizli'de başladı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin iki sürecek 26. Olağan Meclis Toplantısı Denizli'de başladı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin iki sürecek 26. Olağan Meclis Toplantısı Denizli'de başladı.

İki gün boyunca üç oturumun yapılacağı toplantıda 'Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynaklarının Kullanımı' konusu ele alınacak. Bir otelde yapılan toplantıya Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Konferansın Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ünal Altınbaş, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Jeofizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Aydın ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 64 üye belediye başkan ve temsilcileri, bakanlık ve üniversitelerden oluşan 250 kişi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve Prof. Dr. Ünal Altınbaş tarafından hazırlanan programda jeotermal kaynaklarının özellikleri ve potansiyelleri, sağlıkta jeotermal kullanımı ve jeotermal turizm, jeotermal enerji ve tarımsal kullanımı konularında uzmanlar tarafından iki gün boyunca sunumlar yapılacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzenleme Kurulu Başkanı Ünal Altınbaş, Batı Anadolu'nun Türkiye'deki jeotermal kaynaklarının yüzde 70'ini kullandığını belirtti.

Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve faaliyetlerini anlatan sunum gerçekleştirildi. Toplantıda, ayrıca başvuruda bulanan Balıkesir Burhaniye, Kocaeli Körfez ve Antalya Gazipaşa Belediyelerinin üyelik başvuruları kabul edildi. Üyeliklerle birliğin üye belediye sayısı 67 oldu.

Denizli'de kişi başına düşen yeşil alanın 14 metrekare olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılında Türkiye'nin en temiz belediyeler arasında yer aldığını kaydetti.

Sağlık turizmini şehrin sosyal ve politik gündeminde üst sıralara çıkarma hedefinde olduklarını belirten Başkan Zolan, şehrin yaşam kalitesini yükseltmek anlayışı çerçevesinde sahip olunan jeotermal kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı ilke edindiklerini söyledi. Sağlıklı bir kent oluşturmak için enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yeni projeler geliştirmeye ve uygulamaya hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren Başkan Zolan, "Belki dışarıdan çok bilinmez ama Denizli birçok zenginlikleri kendi içinde barındıran bir şehir. Denizli baktığınızda ilk başta ev tekstilinde önde gelen bir şehir ama bunun yanında birçok sanayi ürünü üreten ve ihracatta ilk sekizde yer alan bir şehrimiz. Sanayinin gölgesinde kalan ama her türlü tarım ürünün üretildiği şehir Denizli, aynı zamanda 2 milyon turistin geldiği, Türkiye'de turist sayısında beşinci sırada yer alan bir il Denizli. Tarımda, turizm, sanayide baktığımızda sonsuz güzellikleri ve zenginlikler sahip bir ilimiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, mevcut olan üye belediye sayısının 67'ye yükselttiklerini ifade etti. Başkan Altepe, "Sağlıklı Kentler Birliği toplantımızı her yıl ülkemizin tarihi kentlerinde gerçekleştirmek bizim için büyük bir keyif. Her bir üye belediyemizle işbirliği içinde olmaktan ayrı bir keyif duyuyoruz. Mersin buluşmamızdan bu güne kadar üye belediyelerin taleplerini dikkate alarak, birçok konuda çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların başında günümüzün kanayan yarası olan madde bağımlığı konusunda yerel yönetimlerin deneyimlerinin paylaşıldığı bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kısa adı GADEM olan gençlik ve aile destek merkezinde bağımlılarla yaptığımız seanslar sonrası deneyimlerimizi ve tedavi yöntemlerimizi paylaştık. Ülkemizi ve dünyamızı, gençlerimizi saran bu büyük tehlikeye karşı mücadele içindeyiz. Bağımlılıkla mücadele çok zor bir konu ve süreklilik arz eden bir mücadele, yerel yönetimler olarak, bu mücadelede yer almamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından jeotermal kaynaklarının kullanımı konusunda meclis toplantısına geçildi.
    YORUM YAZ
İran seçimlerinde 'Türkiye' tartışması
28 Şubat'ın 'sara' hastası mahkumları
Karlov'a suikast emri oteldeki abiden
ALES adaylarına 09.45 uyarısı
'Erdoğan'ın Pelikancıları durdurmak için 'Durun!' demesi yeterlidir'
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
Dünyada bu hafta neler oldu?
FETÖ'nün 'ihraç' kumpası! 'YAŞ’ta adın geçiyor...'
Akar, Kalın ve Fidan'ın ABD ziyaretinin sebebi belli oldu
Suudi Arabistan'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Erdoğan: 'Parti olarak hesabiliğe doğru savrulduk...'
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
Adil Öksüz'ü serbest bırakan FETÖ'cü hakim yakalandı
6 Mayıs 2017 Cuma gazete manşetleri
Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatı sona erdi
KKTC Başbakanı: Türkiye olmadan Kıbrıs meselesi halledilemez
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
Rus Genelkurmayı: 'Çatışmasızlık' memorandumu ihlal edilirse...
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
107 hakim ve savcı ihraç edildi!
'CIA, Kim Jong-un'a suikast planladı'
'IŞİD, Rus yapımı gece görüş cihazları kullanıyor'
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Hüseyin Dehkan'dan 'savunma harcamaları' açıklaması
Hüseyin Dehkan'dan 'savunma harcamaları' açıklaması
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarındaki dört yıllık süreyi savunma yatırımları bakımından ülkenin 'en görkemli dönemi' olarak niteledi.
06.05.2017 13:47:50
Gece yapılan operasyon ile aranan DHKP-C'li öldürüldü
Gece yapılan operasyon ile aranan DHKP-C'li öldürüldü
İstanbul Küçükçekmece'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda polisle çatışmaya giren 18 yaşındaki Sıla Abalay öldürüldü.
06.05.2017 12:11:46
'Açlık grevindeki Filistinlileri zorla besleme ölümlere yol açabilir'
'Açlık grevindeki Filistinlileri zorla besleme ölümlere yol açabilir'
Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki tutukluların zorla beslenmesi durumunda hayatlarının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.
06.05.2017 08:53:06
Tutuklu Die Welt muhabiri Yücel'den yeni mesaj
Tutuklu Die Welt muhabiri Yücel'den yeni mesaj
Alman Die Welt gazetesi, haber portalında Türkiye'de tutuklu bulunan muhabiri Deniz Yücel'in cezaevinden yazdığı yazıya yer verdi.
06.05.2017 08:50:16
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
06.05.2017 00:01:19
ABD'de su baskınları: En az 11 ölü
ABD'de su baskınları: En az 11 ölü
ABD'nin ortalarında ve güneydoğusunda etkili olan su baskınlarında şu ana kadar en az 11 kişi hayatını kaybetti.
05.05.2017 23:52:14
İstanbul'da Hıdırellez şenliği
İstanbul'da Hıdırellez şenliği
Kuzguncuk Bostanı'ndaki şenlikte bir araya gelen vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.
05.05.2017 22:55:11
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Malezya'da bir Türk daha gözaltında!
Malezya'da bir Türk daha gözaltında!
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
'Çatışmasızlık' bölgeleri uçuşa yasak olacak
'Çatışmasızlık' bölgeleri uçuşa yasak olacak
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
CHP: Erdoğan ve Gül birbirlerine had bildirmek için Baykal'ı kullanıyor
CHP: Erdoğan ve Gül birbirlerine had bildirmek için Baykal'ı kullanıyor
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
Kolombiya'da BM görevlisi kaçırıldı!
Kolombiya'da BM görevlisi kaçırıldı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları