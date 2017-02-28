01.03.2017 08:40:54

Sağlıkçıların lisans tamamlama sorunu çözüldü

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlıkçıların lisans tamamlama stajlarını ikamet ettikleri ilde bulunan eğitim-araştırma hastanesi ya da üniversite hastanesinde yapabileceklerini müjdeledi.

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Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlıkçıların lisans tamamlama stajlarını ikamet ettikleri ilde bulunan eğitim-araştırma hastanesi ya da üniversite hastanesinde yapabileceklerini müjdeledi.Sağlık-Sen Şube Başkanı A. Baki Karaer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Genel Başkanımız Metin Memiş'in İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mahmut Ak'a gerçekleştirdiği ziyarette gündeme gelen lisans tamamlama hemşirelik bölümü öğrencilerinin bulundukları illerde stajlarını tamamlamaları ile ilgili talebimiz gerçekleşti. Başka illerde bulunup hemşirelik lisans tamamlama stajlarını İstanbul Üniversitesi'nde yapma zorunluluğu hem öğrenciler için önemli bir sorun teşkil ediyordu hem de öğrencilerin çalıştıkları illerdeki kurumlarında hizmet aksamasına neden oluyordu.Genel Başkanımız Metin Memiş'in 30 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mahmut Ak ile yaptığı görüşmede ve sonrasında yine Rektör Ak'la yaptığı telefon görüşmesi sonucunda hizmet sendikacılığının öncüsü, kazanımların adresi Sağlık-Sen tarafından çözülmüş oldu.İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan staj rehberine göre sendikamız Sağlık-Sen'in talebinde olduğu gibi öğrenciler stajlarını ikamet ettikleri ilde bulunan Eğitim-Araştırma Hastanesi ya da Üniversite Hastanesinde yapabilecekler. Çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.