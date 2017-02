10.02.2017 09:55:21

Sağlıkçılar şiddet olaylarına acilen çözüm bulunmasını bekliyor

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlıkta artan şiddet olayları nedeniyle artık bıçağın boğaza dayandığını ve konunun acil olarak çözülmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlıkta artan şiddet olayları nedeniyle artık bıçağın boğaza dayandığını ve konunun acil olarak çözülmesi gerektiğini belirtti.Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı önleyici ve caydırıcı her türlü tedbirin bir an önce alınmasını isteyen Baki Karaer, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasına yönelik yasa çıktı, ancak uygulanmıyor. Bunu sağlayacak düzenlemeler bir an önce hayata geçmelidir. Şiddet uygulayanlar, mutlaka hapisle cezalandırılsın. Bunun yanı sıra sağlıkta şiddet uygulayanların sağlık harcamaları belirli bir süre SGK tarafından karşılanmasın. Ayrıca şiddet uygulayan kişiler, sağlık hizmetlerinden faydalanırken, kolluk kuvvetleri ya da güvenlik birimlerinin gözetiminde tutulsun" şeklinde konuştu.Sağlık kurumlarında da gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını isteyen Baki Karaer, kapılarda güvenlik önlemlerinin alınmasını, fiziki şartların güvenliği sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın şiddete karşı tavrını desteklediklerini kaydeden Karaer, "Sayın Bakanımız şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına sahip çıkmaktadır. Şiddetin önlenmesine yönelik sözleriyle kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Bunun yanında yasal düzenlemelerin hayata geçmesi için de gerekli adımların atılması gerekiyor" dedi.Sağlık-Sen olarak şiddetin önlenmesine yönelik birçok çalışma yaptıklarının altını çizen Karaer, şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin kendilerinin öncülüğünde hayata geçtiğini hatırlattı. Şiddet sona erene kadar mücadele edeceklerini de belirten Karaer, vatandaşlara da çağrıda bulunarak sağlık çalışanlarına sahip çıkmalarını isteyerek; "Şiddet gören sağlık çalışanları bizim insanlarımız. Evlerimizin fertleri. Şiddete karşı mücadelede sağlık çalışanlarının yanında olun, şiddet uygulayanlara karşı çıkın ve tepki gösterin. Şiddetin önlenmesindeki önemli unsurlarından birisi de toplumsal duyarlılıktır" ifadelerini kullandı.