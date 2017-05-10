10.05.2017 16:24:49

Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelleler Haftası nedeniyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü ile Bilecik Özel Eğitim Okulu tarafından bir program gerçekleştirildi. Çocuk Gelişimi Bölümü Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Zeynep Apaydın Demirci ve Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hüsnü Anıl Tekin'in konuşmacı olarak katıldıkları program Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi. Programın konferans bölümünde, engelli çocukların topluma kazandırılması, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterliliğe kavuşmaları, toplumdaki diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmeleri için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.Konferansın ardından Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu öğretmeni Yavuzhan Küçüker'in öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler sergilendi. Programda engellilerin toplumdaki yeri hakkında bir konuşma yapan Özel Eğitim Ortaokul öğrencisi Turan Ferlikaşı, konuşmasının ardından yaptığı harmandalı gösterisiyle büyük beğeni topladı. Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri şarkıyla devam eden program, Özel Eğitim İlkokulu öğrencilerinin dans gösterisiyle sona erdi.