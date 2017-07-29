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'Sağlık sistemi Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun olacak'
29.07.2017 14:27:06

'Sağlık sistemi Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun olacak'

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, 'Sağlıkta yönetimde gelişmiş olan dağınıklığı giderecek ve aynı zamanda merkezi hükümette Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne uygun sağlık sisteminde de diğer alanlarda olduğu gibi uygun dönüşüm olacaktır' dedi.


Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı son Bakanlar Kurulu listesinde Sağlık Bakanı olarak görev alan Samsun Milletvekili Dr. Ahmet Demircan, ilk ziyaretini memleketi Samsun'a yaptı. Sabah saatlerinde Ankara'dan karayolu ile Samsun'a gelen Bakan Demircan, AK Parti İl Başkanlığı'nda sağlık sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Demircan, sağlıkta dönüşümün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun olarak gerçekleşeceğinin vurgusunu yaptı.

"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ'NE UYGUN OLACAK"

Sağlık sektöründe yeni bir değişimin içerisine girileceğinin altını çizen Bakan Ahmet Demircan, "Sağlık sektörü, mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24, doğumdan ölene kadar hizmet veren bir sektördür. Bu sektörde bugüne kadar AK Parti yüksek değerde çalışmalar yapmıştır. Çıta yükseğe alınmıştır. Ama bunun sürdürülebilirliği ve verimliliği ile birlikte çıtayı daha da yukarıya çekme aşaması başlamıştır. Türkiye'de sağlıkta 2. dönüşüm dönemidir. Şehir hastaneleri bunun önemli göstergelerinden biridir. Yüksek standartlı sağlık hizmeti sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'nin dışındaki ülkelere de sağlık hizmetlerinin standartlarını yükseltmeye dönüktür. Türkiye bunu başaracak güçtedir ve adım adım bu da gelişmektedir. Sağlıkta yönetimde gelişmiş olan dağınıklığı giderecek ve aynı zamanda merkezi hükümette Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne uygun sağlık sisteminde de diğer alanlarda olduğu gibi uygun dönüşüm olacaktır. Bu, sağlık hizmetimizin daha verimli, sürdürülebilir ve kaliteli verilmesini sağlayacaktır. Sağlık çalışanlarımızla el birliği ile Türkiye'nin sağlıkta gelmiş olduğu seviyeyi daha da yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ YABANCI SAĞLIK CİHAZLARI TÜKETİMİNİN PAZARI OLMAKTAN ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'de yabancı sağlık alet ve cihazlarının kullanımının azaltılması için medikal kümelenmelerin sağlık sanayi bölgesi şeklinde hizmet vermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Demircan, "Samsun, bir sağlık merkezidir. Bu dönemde Samsun, sağlıktaki yarım yatırımlarını kısa sürede tamamlama imkanı bulacak, Türkiye'deki diğer yatırımlarda olduğu gibi. Samsun'da bir medikal kümelenme başlamıştır. Bu sektör, sağlık sektörüne hizmet edebildiği gibi bu sektörde yaşanan gelişmeler savunma sanayinde bile kullanabilecek gelişmelerdir. Biz sağlık alanında bu büyük hamleleri yaparken, yapmakta olduğumuz büyük harcamaların ülkemizin sanayi yönünden de gelişmesinin önünü açacak şekilde yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Türkiye'de üretebildiklerimizi kullanalım istiyoruz. Türkiye'nin bu sektördeki sanayisi gelişsin, sadece iç tüketime değil, dışarıya da ürün üretsinler istiyoruz. Türkiye'de üretilemeyen sağlık ürünlerinin üretilmesi için de teknoloji transferi yapmalıyız. Türkiye'yi aynı zamanda yabancı sağlık cihazları tüketiminin pazarı olmaktan çıkartmak istiyoruz. Türkiye sağlıkta, sağlık endüstrisinde bir seviye gelmek zorunda. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Bu, hem istihdam açığına hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Ülkemizin bu alanda belli bir potansiyeli var. Bundan sonra biz sağlıktaki gelişmelerimizi sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde Türkiye'yi bir sağlık markası haline getirecek çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve parti teşkilatı üyeleri katıldı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, basın toplantısının ardından teşkilat üyeleri, belediye başkanları ve milletvekilleriyle toplantı yaptıktan sonra diğer toplantılara katılmak için AK Parti il binasından çıkış yaptı.


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