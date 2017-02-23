23.02.2017 14:56:26

Sağlık-Sen Sağlık kurumlarında sendika temsilci odası açıyor

Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Ebuzer Doğan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma hastanesi ve Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesine sendika temsilci odasının açıldığını söyledi.

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Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Ebuzer Doğan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma hastanesi ve Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesine sendika temsilci odasının açıldığını söyledi.Sağlık-Sen Niğde şubesi faaliyet gösterdiği kurumlarda sendika temsilcisi atayarak kurumda irtibat odası açıyor. Şube başkanı Ebuzer Doğan, geçtiğimiz günlerde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma hastanesine sendika temsilci odası açtıklarını ve bugünde Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesine sendika temsilci odası açtıklarını belirtti.Faaliyet gösterdikleri tüm kurumlarda birer oda açacaklarını söyleyen Sağlık-Sen Başkanı Ebuzer Doğan, yaptığı açıklamasında şunları söyledi: 'Sendika temsilcilik odaları Sendikamızın birer üssü olacaktır. Üyelerimizin hak ve menfaatleri noktasında yapılacak çalışmalar da önemli bir unsurdur. Her zaman üyelerimizin yanında olduğumuzun gerek üye ye gerekse idarecilere hissettirilmesi bakımından önemlidir. Yoğun is yükü sağlıkta şiddet baskı ve mobingin baş gösterdiği sağlık kurumlarında odalarımız dik duruşun ve üyemize sahip çıkmanın simgesi olacaktır' dedi.