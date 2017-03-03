03.03.2017 10:59:19

Sağlık-Sen'den Kadınlar Günü paneli

Sağlık-Sen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 'Hayatımızın Gerçek Kahramanı: Kadınlar' paneli düzenleyecek.

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Sağlık-Sen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 'Hayatımızın Gerçek Kahramanı: Kadınlar' paneli düzenleyecek.Sağlık-Sen'in düzenleyeceği panele, 28 Şubat mağdurlarının sembol ismi AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 15 Temmuz darbesinde kamyonuyla köprüye gelen Şerife Boz, darbecilerin silah zoruyla bildiri okuttukları TRT spikeri Tijen Karaş, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Otizm Federasyonu Başkan Yardımcısı Fatma Kilci Kavas ve Araştırmacı Dr. Keziban Avcı konuşmacı olarak katılacak. Panel, 6 Mart Pazartesi günü Ankara Bera Otel'de yapılacak.Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş yaptığı açıklamada, hayatımızın gerçek kahramanlarının kadınlar olmasına karşın gerek çalışma hayatında, gerek sosyal hayatın içinde kadınların çözülmesi gereken sorunları olduğunu belirterek, "Kadınların hayatlarındaki zorlukların giderilmesi, toplumsal bir sorumluluk. Çalışma hayatlarında olsun, sosyal hayatın içinde olsun kadına yönelik şiddet, mobbing ve taciz sona ermiş değil. Bütün bu sorunların çözülmesi, aslında hepimizin sorunlarının çözülmesi anlamına gelir" dedi.Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak kadına yönelik ayrımcılığa karşı çıktıklarını belirten Memiş, iş ve öğrenim hayatındaki başörtüsü yasağının kaldırılmasının mücadeleleri sonrası gerçekleştiğini kaydetti. Düzenleyecekleri bu panelle hayatın her alanındaki kadınları buluşturacaklarını, tecrübe paylaşımında bulunulacağını belirten Memiş, yaşanan kahramanlık hikayelerini bir de kendilerinden dinleyeceklerini ifade etti.