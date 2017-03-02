02.03.2017 15:25:13

'Sağlık İçin Tekerlemelerle Yarışıyoruz' ödül töreni yapıldı

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP İdaresi Başkanlığının da ortağı olduğu 'Sağlık Güneşinden Mesaj Var' projesi kapsamında düzenlenen'Sağlık için Tekerlemelerle Yarışıyoruz' isimli yarışmanın ödül töreni yapıldı.

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Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP İdaresi Başkanlığının da ortağı olduğu "Sağlık Güneşinden Mesaj Var" projesi kapsamında düzenlenen"Sağlık için Tekerlemelerle Yarışıyoruz" isimli yarışmanın ödül töreni yapıldı.Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen yarışmaya, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Konya Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz, KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışmada yeterli-dengeli beslenme, diş sağlığı, aşı olmanın önemi, hijyenin önemi, akılcı ilaç, oyun dünyası, akran zorbalığı, sevgi ve hoşgörü konuların yer aldığı sekiz farklı başlıkta birinci olan öğrencilere bisiklet hediye edildi. Yarışmaya katılan bütün tekerlemelerin yakın vakitte bir kitapta toplanarak basılacağı öğrenildi.