30.01.2017 14:05:06

Sağlık ekiplerinin karla mücadelesi

Rize'de etkili olan sert kış şartları hastaların yardımına koşan sağlık ekiplerinin de işini zorlaştırıyor.

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Rize'de etkili olan sert kış şartları hastaların yardımına koşan sağlık ekiplerinin de işini zorlaştırıyor.Rize'de son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı neredeyse tüm yolları araç ulaşımına kapattı. Soğuk hava ve kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilemesi sağlık ekiplerinin de işini zorlaştırıyor.Rize merkeze bağlı Ortapazar köyünde, kanser hastası Abdulhalik Uzun'un (55) ağrılarının artması üzerine ailesi 112'yi arayarak yardım istedi. Uzun'a müdahale edilebilmesi için ilk önce Köy Hizmetleri ekipleri köy yolunu araç ulaşımına açtı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de Uzun'u alarak zaman kaybetmeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi Hastanesi'ne ulaştırdı.Abdulhalik Uzun operasyon sırasında yaptığı açıklamada, "Dün geceden beri çok kar yağdı. Köyde mahsur kaldık. Önce ekipler yol açma çalışması yaptı. Ana yola kadar iki yüz metre yürüdükten sonra sağlıkçılar geldi. Onların yardımıyla hastane gideceğim" dedi.Eşi Elmas Uzun ise, "Eşim 2 buçuk yıldır kanser tedavisi görüyor. Kan tükürmeye başladı. Bunun üzerine 112 ekiplerini arayarak yardım istedik. Sağolsun onlar da geldi ve şimdi hastaneye gidiyoruz" diye konuştu.