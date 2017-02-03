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Sağlık çalışanlarına, kanser konulu bilgilendirme toplantısı
03.02.2017 18:35:38

Sağlık çalışanlarına, kanser konulu bilgilendirme toplantısı

Malatya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından '4 Şubat Dünya Kanser Günü' dolayısıyla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından '4 Şubat Dünya Kanser Günü' dolayısıyla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Dünya genelinde giderek artan bir sağlık problem olan ve Türkiye'de ölüm sebepleri arasında 2. sırada yer alan kanser hastalığı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, sağlık çalışanlarına Kanser, Erken, Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM)'inde görev yapan doktorlar tarafından kanser hastalığı, erken teşhisin önemi ve kanser taramaları konularında bilgi verildi. Malatya Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Şube Müdürü Dr. Selma Aydınfelek, Battalgazi KETEM'de görev yapan Dr. Emine Saliha Ceylan, Yeşilyurt KETEM'de görev yapan Dr. Hilal Bürtek, Hastane Yöneticileri, Genel Sekreterlik İdarecileri ile hastane personelleri katılım sağladı. Toplantıda konuşan İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Şube Müdürü Dr. Selma Aydınfelek, ulusal kanser tarama konusunda sağlık çalışanlarını bilgilendirmek için böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade ederek, "Bizim bir sloganımız var 'Önce can sonra canan' diye. Biz öncelikle kendimizle ilgili yapmamız gerekenleri tamamlamalıyız ki etrafımıza ışık olabilelim. Bu yüzden bu toplantıyı gerçekleştirmemizde vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilyurt Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde görevli Dr. Hilal Bürtek ise, kanserin günümüzde çok görülen bir hastalık olduğunu kaydederek, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor ve bu sayı git gide artıyor. Bu kanserin önlenmesi erken tanıyı ön plana çıkarıyor. KETEM de toplumda kanser konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflenmektedir. Bizde buna bağlı olarak çeşitli faaliyetler sürdürüyoruz" diye konuştu.

Battalgazi KETEM' de görevli Dr. Emine Saliha Ceylan ise, kanser taramaları hakkında bilgiler vererek, erken teşhisin önemine değindi.

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