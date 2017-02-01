01.02.2017 17:57:12

Sağlık çalışanlarına 'Elektronik Form Eğitimi' verildi

Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, kurum bünyesinde ve kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında görevli çalışanlara yönelik 'Elektronik Form' eğitimi verildi.

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Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, kurum bünyesinde ve kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında görevli çalışanlara yönelik "Elektronik Form" eğitimi verildi.Eğitimin Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Feyza Ertop tarafından verildiği kaydedildi. Çalışanlara elektronik formlar oluşturarak anket hazırlama, sanal ortamda uygulama ve sonuçların analiz edilmesi konuları hakkında uygulamalı olarak verilen eğitim verildiği belirtildi.Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Murat Çağlayan, "Teknolojinin gelişmesiyle beraber sanal ortamda, sağlık alanında kullanabileceğimiz birçok kolaylık hizmetimize sunulmuştur. Bu hizmetler sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğini görmemizi sağlayarak daha etkili, kaliteli ve verimli hizmet sunmamıza katkı sağlar. Düzenlenen anketlerle günümüz teknoloji çağında hem birçok hedef kitleye ulaşmış oluruz, hem de güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarımızı görmüş oluruz" diye konuştu.