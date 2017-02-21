21.02.2017 18:56:43

Sağlık çalışanlarına 'Depresif Davranış Bozukluğu' konferansı

Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından sağlık çalışanlarına 'Depresif Davranış Bozukluğu' konusunda konferans verildi.

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Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından sağlık çalışanlarına "Depresif Davranış Bozukluğu" konusunda konferans verildi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen ve İstanbul Gelişim Üniversitesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan tarafından verilen konferansa, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hatice Öz, SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Fatih Özkan ve kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.Konferansta depresif davranış bozukluğu çeşitleri ve bunların insan psikolojisi üzerine etkileri hakkında bilgi veren Prof.Dr. Ahmet Ertan Tezcan, bir kişinin depresyon açısından risk altında olup olmadığını önceden belirlemenin mümkün olmadığını, bu açıdan hala eldeki verilerin kısıtlı olduğunu söyledi.Ancak hamilelik sürecindeki kadınlarda bu risk oranın daha yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Tezcan, uzun süreli gözlemlerin bir kadının evliliğinin ilk 8 yılında üç ya da daha fazla çocuk doğurmasının ciddi bir depresyon geçirme riski altında olduğunu gösterdiğini hatırlattı.İstek dışı hamile kalma, hamileliğin düşükle sonuçlanması, annenin doğumda zorlanması ya da korkması gibi durumlarında annelerde bir depresyon nedeni olduğunu belirten Tezcan, ayrıca sezaryenle gerçekleştirilen doğumlar sonucunda dünyaya gelen çocukların da ileriki hayatlarında ciddi depresyon geçirme riski altında olduğunu vurguladı.Bu nedenle doğum sonrası anne depresyonlarının ve çocukların ileri yaşamlarında karşılaşacakları depresyonların önüne geçebilmek için normal doğumların özendirilmesi gerektiğini söyleyen Tezcan, bu konuda bütün hekim ve sağlık çalışanlarına görev düştüğü gibi, halkın da bu konuda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.