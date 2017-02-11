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Sağlık çalışanları futbol turnuvasında bir araya geldi
12.02.2017 10:29:05

Sağlık çalışanları futbol turnuvasında bir araya geldi

Tekirdağ'da Tabip Odası tarafından 14 Mart Dünya Tıp Bayramı vesilesiyle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların katılımı ile futbol turnuvası düzenlendi.

Tekirdağ'da Tabip Odası tarafından 14 Mart Dünya Tıp Bayramı vesilesiyle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların katılımı ile futbol turnuvası düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'ndeki halı sahada ilk müsabakası yapılan turnuvada, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından akılcı antibiyotik kullanımına dikkat çeken bir pankart açıldı. Tekirdağ Tabip Odası Genel Sekreteri Ebru Atilla maç öncesi yaptığı açıklamada, "Her sene 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gelenekselleşen futbol turnuvasını birbirinden değerli sağlık personelimizin katılımıyla tekrarlıyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez de, turnuvanın 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle düzenlendiğini belirterek, "İlk maç Çorlu Ağız Diş Sağlığı Merkezi ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılacak. Bu bir kaynaşma, bir araya gelme ortamı. Bu soğuk havada buraya gelen tüm sağlık çalışanları arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu turnuva vesilesiyle de akılcı ilaca dikkat çekelim dedik. 'Akılcı antibiyotik kullanalım, gerekmedikçe kullanmayalım' mesajını bu platformda da vermek istedik" ifadelerini kullandı.

Turnuva koordinatörü İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Zafer Soykırlı da, turnuvaya toplam 16 takımın katıldığını, bu takımların 4 grupta mücadele edeceğini belirterek, "Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar öncelikle çeyrek final oynayacaklar, çeyrek finali aşanlar yarı final oynayacaklar ve final maçıyla turnuva son bulacak. 11 Mart akşamı burada şampiyon belli olacak, daha sonra 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ödül töreninde turnuvanın kazananlarına da ödülleri verilecek" diye konuştu.

Ardından turnuvanın ilk müsabakası Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez'in başlangıç vuruşuyla başladı.

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