26.02.2017 11:19:28

Sağlık Bakanlığı:

'Hasta yatağı olmadığı için tedavi edilemediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'- 'Hasta, yakınlarının talebi üzerine 25 Şubat Cumartesi gününden itibaren İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Hastanın tedavisi de bu hastanede devam etmektedir'

Sağlık Bakanlığınca, bazı basın yayın organlarında, "hastanede yer bulunamadığı gerekçesiyle yatışının yapılmadığı" iddia edilen hastanın tedavisine, yakınlarının talebi üzerine nakledildiği hastanede devam edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca, bir televizyon kanalında 24 Şubat'ta yayınlanan haberde, "Hastanelerde yer olmadığı için yatışının yapılmadığı" iddia edilen diyabet hastası Güleser Çiftçi'nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Çiftçi'nin, 8 Şubat 2017'de ayak başparmağında morarma ve kızarma şikayetiyle Marmara Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvurduğu ve muayene sonucunda tedavisinin planlanarak evine gönderildiği ifade edilen açıklamada, daha sonra hastanın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurması üzerine tedavisinin hastaneye yatırılarak devam ettiği belirtildi.

Hastanın, yakınlarının talebi üzerine 25 Şubat Cumartesi gününden itibaren İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildiği bilgisine yer verilen yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanın tedavisi de bu hastanede devam etmektedir. Dolayısıyla hasta yatağı olmadığı için tedavi edilemediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Sağlıkta yüksek standartları yakalayan ülkemizde modern ve ileri teknolojiyle donatılmış hastanelerde nitelikli hizmet sunulmaktadır. Basınımızda yer alan bu ve benzeri iddialar da Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Gerek il sağlık müdürlüklerimiz, gerekse kamu hastaneleri genel sekreterliklerimiz tam bir koordinasyon içinde sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için ve vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmak için gayret göstermektedir."