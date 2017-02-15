15.02.2017 20:21:48

Sağlık Bakanlığı 46 bin 500 personel alacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2017 yılı sağlık personeli istihdamını açıkladı. Akdağ, Bakanlığın bu yıl 46 bin 500 personel alacağını bu alımın 13 bini doktorlara ayrıldığını söyledi.

Bakan Akdağ, "16 bin 500 kişi hususunda anlaşmış durumdayız Maliye Bakanlığımızla anlaştık biz bunun daha fazlasını istiyoruz. Bunun 3900'ünü önümüzdeki ayda almak zorundayız ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"13 BİNİ DOKTORLARA AYRILDI"

Bu alımın 13 bininin doktorlara ayrıldığını belirten Akdağ, "Tahmini 17 bin de şirket çalışanı istihdam etmeyi düşünüyoruz üst üste koyarsak 46 bin 500 e yaklaşıyor." dedi.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Bakan Recep Akdağ, gereksiz antibiyotik kullanımıyla ilgili de konuştu. Antibiyotik kullanımının başlattıkları kampanyayla beraber yüzde 20 azaldığına dikkat çekti. Akdağ, "Türkiye'de antibiyotik kullanımı yüzde yirmi azaldı. Aşağı yukarı bu 200 milyon liralık tasarruf ama biz tasarrufta değiliz biz vatandaşı korumak zorundayız." açıklamasında bulundu.

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