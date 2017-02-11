SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Sağlık Bakanı Recep Akdağ:
11.02.2017 20:53:02

Sağlık Bakanı Recep Akdağ:

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Akdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu tertemiz insanların şehrinden Bayburt'tan sana sesleniyorum, HDP, PKK ve FETÖ ile yan yana durmaktan vazgeç, sadece kendine zarar veriyorsun." dedi.

Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Akdağ, "Türkiye'de ana muhalefet partisinin başındaki kişi Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının işi gücü yalanla, dolanla milletin kafasını karıştırmaya çalışmak. Yapabilecekleri başka bir şeyin olmadığını da biliyorlar. Yakın bir zamanda Sayın Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesine veryansın etti. Halbuki işleri, güçleri bunların öteden beri Anayasa Mahkemesine gitmek, öyle değil mi? Çünkü Sayın Başbakanımız çok güzel bir ifade kullanmış, benimde çok hoşuma gitti. Diyor ki 'Millet AVM'ye gidiyor, bunlar AYM'ye gidiyor.' Bu sefer taleplerinin tamamen yüzde yüz hukuksuz olduğunu bildikleri için Anayasa Mahkemesi'nin üzerine gitmeye çalışıyor." diye konuştu.

"Bu Türkiye'nin üniter yapısını, birliğini parçalıyorsa, Kandil'den Cemil Bayık neden buna karşı?" sorusunu yönelten Akdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün o Anayasa Mahkemesinin kurulmasına 'evet' diyen anayasayı oylayan da bu milet değil miydi? O zaman niye milletten korkuyorsun arkadaş? Gelsin milletin önüne sandık koysun, millet baksın. Allah'ın izniyle bu büyük Türk milletinin feraseti ak ile karayı birbirinden ayırt etmeye yeter. Sen ne merak ediyorsun ? Anayasa Mahkemesine yükleneceğine git millete meseleni anlatmaya çalış. Bir çaresizliğin içerisindeler aslında. Bu çaresizliktir ki onları yalana, dolana itekliyor. Bu meseleye karşı çıkanların, 'hayır'cı cephenin en büyük yalanlarından birisi şu, diyorlar ki 'bu Türkiye'nin üniter devlet yapısını bozar, Türkiye'yi parçalar.' Peki? Bizim de aklımız var Allah'a şükürler olsun. Bu Türkiye'nin üniter yapısını, birliğini parçalıyorsa, Kandil'den Cemil Bayık neden buna karşı? Bunlar senelerdir bu memleketi parçalamaya, bölmeye çalışmıyorlar mı? Sayın Kılıçdaroğlu, bu tertemiz insanların şehrinden Bayburt'tan sana sesleniyorum, HDP, PKK ve FETÖ ile yan yana durmaktan vazgeç, sadece kendine zarar veriyorsun."

Bu kesimde yer alanların son zamanlarda enteresan bir şey daha dillendirdiğini aktaran Bakan Akdağ, "Bunu da Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven, Recep Tayyip Erdoğan'a itimat eden insanlara söylüyorlar, 'iyi hoşta peki Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak? Cenab-ı Hak kıymetli Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin, hayırlı hizmetler nasip etsin ama o da bir fanidir, öyle değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız da herkes gibi bir fanidir, bu dünya hayatında Cenab-ı Hak'kın kendisine biçtiği o tertemiz rolü yerine getirecek, milletine hizmet edecek." İfadelerini kullandı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Şanlıurfalı öğrenciler uzaktan erişimle dua ve Kuran okunmasını sağlayarak sulama yapan 'Modern mezar taşı' yaptılar.
11.02.2017 20:17:18
Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL
Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL
Norveç'te son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının yüzde 13 civarında arttı.
11.02.2017 20:09:32
Akşener'in toplantısında son dakika iptali kriz çıkardı
Akşener'in toplantısında son dakika iptali kriz çıkardı
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki 'Milli iradeye saygı' toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı.
11.02.2017 19:41:58
Rus elçi: Cenevre için Fransa'dan destek bekliyoruz
Rus elçi: Cenevre için Fransa'dan destek bekliyoruz
Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksandr Orlov, 'Fransa'dan Cenevre görüşmelerinin organizasyonuna destek bekliyoruz' dedi.
11.02.2017 19:20:56
BAE, Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırdı
BAE, Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırdı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'yı hedef alan terör saldırısı sonrası vatandaşlarına koyduğu seyahat uyarısını kaldırdı.
11.02.2017 19:17:49
MHP'nin referandum sloganı belli oldu
MHP'nin referandum sloganı belli oldu
Buna göre slogan şu olacak: 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez!'
11.02.2017 19:12:46
CHP’den İnsan Hakları Komisyonu’na akademisyen başvurusu
CHP’den İnsan Hakları Komisyonu’na akademisyen başvurusu
CHP, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda ihraç edilen akademisyenlerle ilgili bir alt komisyon kurulmasını istedi.
11.02.2017 19:09:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Trump'ın kararı FED'de istifa getirdi
Trump'ın kararı FED'de istifa getirdi
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Madde madde yeni sistem neleri getiriyor?
Madde madde yeni sistem neleri getiriyor?
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması: İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı
Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması: İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları