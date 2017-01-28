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Sağlık Bakanı Recep Akdağ:
28.01.2017 12:43:26

Sağlık Bakanı Recep Akdağ:

Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ referandum sürecinden bahsederek, 'İnşallah milletimiz o yüksek ferasetiyle bu yeni sistemi 2017'de Türkiye'ye getirmiş olacak' dedi.

Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ referandum sürecinden bahsederek, "İnşallah milletimiz o yüksek ferasetiyle bu yeni sistemi 2017'de Türkiye'ye getirmiş olacak" dedi.

İzmit ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ailesiyle birlikte karda oynamaya çıkan engelli genç kız, tekerlekli sandalyesiyle karda kızak yaptı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir dizi inceleme için geldiği Kocaeli'de Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Milletvekileri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney de katıldı.

"Kocaeli'de yeni hastaneler inşa edeceğiz"

Ziyarette söz alan Vali Güzeloğlu, Kocaeli'deki sağlık yatırımları için Bakan Akdağ'a teşekkür etti. Daha sonra söz alan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Kocaeli'nin ekonomik olarak öneminin yanında sağlık anlamında da çevre illere hizmet veren bir sağlık merkezi halinde geldiğini dile getirdi. Bu yönde yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden Bakan Akdağ, "Bildiğini gibi Kocaeli'de büyük bir şehir hastanesi inşa ediyoruz 1bin 200 yataklı. Bu hastane inşallah büyük bir hızla devam edecek. Yine şu anda hem İzmit Devlet Hastanesi hem Fatih Devlet Hastanesi'nin inşaları devam ediyor. Bunları inşallah 2018'de hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Gölcük ve Çayırova'da da birer hastane yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Yeni hizmetler için yeni sisteme ihtiyacımız var"

Anayasa değişikliği ve referandum sürecine de değinen Bakan Akdağ, "Anayasa değişikliğinde TBMM üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. Şimdi artık milletin sözünü söyleyeceği bir istikamette yolumuza devam ediyoruz. Allah nasip ederse Nisan ayı içerisinde bu referandum yapılacak. Türkiye'nin yeni sistemde hem yasamanın yani meclisin güçlendiği hem yürütmenin güçlendiği yeni bir döneme gireceğiz. Aslında büyük bir Türkiye için, hızla gelişen bir Türkiye için bu kaçınılmaz. Her ne kadar bazı muhalefet çevreleri çok anlayamadığımız, çok anlamsız bir karalama çalışmasının içindeyseler de milletimizin geleceği için, tek tek her bir fert için, çocuklarımızın geleceği için yeni sistemin, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok daha hayırlı olacağına inanıyoruz. Milletimizin de bunu destekleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"İnşallah milletimiz 2017'de Başkanlık sitemini getirecek"

Türkiye'nin ununu elemiş eleğini asmış bir ülke olmadığını söyleyen Bakan Akdağ, "Evet biz son 15 sene içerisinde büyük bir atılım gösterdik ama daha alacak çok mesafemiz var. Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor. Bize hızlı hareket eden bir yürütme yani bir bakanlar hizmeti gerekiyor. Türkiye bir Kuzey Avrupa ülkesinde olduğu gibi bundan 40 sene önce bütün ihtiyacını karşılamış, bütün alt yapısı sistemlerini oturtmuş bir ülke değil. Dolayısıyla hızlı değişimlere ihtiyacımız var. Yine sağlıkta misal vermek gerekirse evet tüm dünyanın taktir ettiği büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız bu meseleden çok memnun. Ama biliyoruz ki önümüzde çok yeni ihtiyaçlar var. İşte Başkanlık sistemiyle bu ihtiyaçları, istikrarlı bir yönetim içerisinde hızla yerine getirme imkanımız olacak. İnşallah milletimiz o yüksek ferasetiyle bu yeni sistemi 2017'de Türkiye'ye getirmiş olacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Bakan Recep Akdağ'a günün anısına bir hediye takdim etti.

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