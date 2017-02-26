26.02.2017 21:51:16
Sağlık Bakanı Akdağ, Erzurum'da
Akdağ, partisince düzenlenen Yürütme Kurulları Toplantısı'na katıldıSağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'da partisince düzenlenen Yürütme Kurulları Toplantısı'na katıldı.
Akdağ, AK Parti İl Başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda AK Parti İl Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi.
Daha sonra Akdağ'ın katılımıyla AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda 16 Nisan'daki halk oylamasına yönelik çalışmalar ele alındı.
İl Başkanlığında Ana Kademe Eğitim Toplantısı'na da iştirak eden Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le kentsel dönüşüm alanlarını gezdi.
Sağlık Bakanı Akdağ, programlarının ardından Ankara'ya hareket etti.
Toplantılara AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve partililer katıldı.