07.05.2017 19:29:50

Sağlar Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kritik toplantı sona erdi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kritik toplantı sona erdi. Toplantıda Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı çıktı.CHP'de Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Meclisi üyeleri toplantıda konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada 38 kabul oyuna karşılık 19 ret oyu ile CHP Mersin Milletvekili Sağlar'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı çıktı. Sağlar, Yüksek Disiplin Kurulu'na savunma verecek. Daha sonra Yüksek Disiplin Kurulu nihai kararını verecek.(Ahmet Umur Öztürk/İHA)