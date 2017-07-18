18.07.2017 15:21:08

Sağanak yağış dört ili daha esir aldı!

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış İstanbul ile birlikte Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir’de de etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur sele dönüştü, hayatı olumsuz etkiledi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ulaşımı etkiledi. Bazı İDO seferleri iptal edilirken otobüs, metro, metrobüs gibi ulaşım araçları bir süre çalışamadı. Şehrin bir çok noktasında su baskınları yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yaptığı açıklamaya göre, yağış akşam saatlerinde artarak devam edecek. Meteoroloji İstanbul'daki yağışın Trakya'ya uzanacağını belirterek sabah saatlerinde Trakya'yı uyarmıştı. Fakat şiddetli yağmur haberi Tekirdağ, Balıkesir, Kırklareli ve Edirne'den geldi. Dört ilde de sel baskınları yaşandı. Can kaybı ve yaralanma haberleri gelmezken ayrıntılar şu şekilde:

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinden itibaren de şiddetini arttıran yağış ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Tekirdağ Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı:

"Önceki tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Trakya'da beklediğimiz çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar son 6 saatte metrekareye Tekirdağ Süleymanpaşa'da 67 kilogram, Hayrabolu'da 65 kilogram ve Malkara'da 62 kilograma kadar ulaşmıştır. Yağışların etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

BALIKESİR

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda araç çamura gömüldü, evlerde hasar meydana geldi ve bir kişi yaralandı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi şunları kaydetti:

"İlk belirlememize göre, sulara kapılan 20 araçta hasar oluştu. Ayrıca bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Belediye görevlilerimiz, Balıkesir Büyükşehir Belediye ekipleriyle temizlik çalışmalarına başladı. Vinçlerin yardımıyla metrelerce sürüklenen ve dere yatağında kalan araçlar çıkarılıyor. Devrilen ağaçlar yollardan kaldırılıyor. Çalışmalarımız devam edecek."

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Zaman zaman su birikintileri nedeniyle trafik durdu. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son 24 saatte kent merkezinde metrekareye 24,5, Lüleburgaz'da 64,7 ve Babaeski'de 107,3 kilogram yağış düştü.

EDİRNE

Bir çok ilde hayatı olumsuz etkileyen sağanak Edirne'de etkisini gösterdi. İstasyon, Koca Sinan ve Sadık Ahmet caddelerindeki bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.