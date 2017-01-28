28.01.2017 15:32:58

Safranbolu'da kar bir başka güzel

Safranbolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, beyaz örtüye bürünen şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehir merkezinde kar kalınlığının 10 santimetre olarak ölçülen Safranbolu'da kar yağışı şehri beyaz gelinlik gibi örttü.

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Safranbolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, beyaz örtüye bürünen şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehir merkezinde kar kalınlığının 10 santimetre olarak ölçülen Safranbolu'da kar yağışı şehri beyaz gelinlik gibi örttü.Kar yağışıyla birlikte özellikle tarihi evlerin bulunduğu eski çarşı kısmında biriken kar farklı bir güzellik ortaya koydu. Osmanlı mimarisiyle Dünya Miras Şehirleri listesindeki Safranbolu evleri karla bütünleşince ortaya çıkan eşsiz manzara seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.İlçeye hakim olan Hıdırlık Seyir Tepesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler ile nişanlı çiftler, karla kaplı Safranbolu manzarası eşliğinde fotoğraflar çektirdi.