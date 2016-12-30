30.12.2016 19:55:07

Safranbolu'da çam ağaçlarının kesilmesi, fidan dikimiyle protesto edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçe belediyesi tarafından yılbaşı dolayısıyla çam ağacı kesilmesine tepki göstermek için 500 fidan toprakla buluşturuldu.

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Karabük'ün Safranbolu ilçe belediyesi tarafından yılbaşı dolayısıyla çam ağacı kesilmesine tepki göstermek için 500 fidan toprakla buluşturuldu.Safranbolu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl dördüncü yapılan fidan dikim etkinliği Kireç kuyusu mevkiinde üst geçidin bulunduğu alanda gerçekleşti. Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy yıl başında evlere ışıklandırma yapmak amacıyla fidan kesme gibi kötü bir adet olduğunu söyleyerek, "Bu adeti protesto etmek ve fidan kesme, ağaç dik şeklindeki bir çağrıyı yenilemek amacı ile bu senede yılın son günlerinde orman İşletme Müdürlüğünden edinmiş olduğumuz fidanlar toprakla buluşturuyoruz" dedi.Safranbolu Belediyesi olarak 2 bin 500 yetişkin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Aksoy, "Çalı grubu ile beraber on bine yakın bitkiyi toprakla buluşturmuş olduk. 2017 yılında da hedefimiz 20 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz. Orman İşletmesi Genel müdürlüğümüzden ve Orman İşletme Müdürlüğümüzden aldığımız 5 bin civarında fidanımız elimizde bahar ayından da bunları inşallah dikeceğiz" diye konuştu.Konuşmanın ardından Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin 500 fidanı toprakla buluşturdu.