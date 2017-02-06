06.02.2017 23:37:40

Safarov: Rusya, İran ve Türkiye, Ortadoğu'nun baş aktörleri!

İran Araştırma Merkezi Genel Müdürü Recep Safarov, 'Rusya, İran ve Türkiye, Ortadoğu'nun baş aktörleri olduğunu gösterdi' dedi...

Rusya, Türkiye ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenledikleri görüşmelerin çok önemli olduğunu ifade eden İran Araştırma Merkezi Genel Müdürü Recep Safarov, sürecin bu üç ülkenin Ortadoğu'da lider rolünde olduklarını gösterdiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığı bilgide; Rus basınına konuşan Safarov, bugün düzenlenen toplantıda somut bir adımın atılarak, Suriye'deki ateşkes rejimine tamamen uyulmasının kontrolünü amaçlayan üç taraflı komisyonun kurulmasının görüşüldüğünü kaydetti.

Safarov, Astana'da Suriye'ye çözüm için alınan kararların Rusya'nın İran ve Türkiye ile birlikte Ortadoğu'nun baş aktörleri olduğunu gösterdiğini, bu üç ülkenin Avrupa, ABD ve Basra Körfezindeki Arap ülkelerinin katılımı olmasa da çözüm üretebilir durumda olduklarını ve bu dış politikanın yeni bir gerçeğinin olduğunu sözlerine ekledi.

'TÜRKİYE ER YA DA GEÇ SURİYE'DEN ÇEKİLECEK'

Görüşmeye katılan tarafların tümünün Suriye'nin bütünlüğünü desteklemelerinin önemli olduğunu belirten uzman, "Türkiye de bu konuda destek verdi ve bu, Türkiye'nin er ya da geç Suriye'de işgal edilen toprakları terk edeceğini gösteriyor" dedi.

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