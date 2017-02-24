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SADER, Sarıgöl'ün değerlerine sahip çıkıyor
24.02.2017 12:07:20

SADER, Sarıgöl'ün değerlerine sahip çıkıyor

Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (SADER), Sarıgöl'ün kültürel değerlerine sahip çıkıyor.

Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (SADER), Sarıgöl'ün kültürel değerlerine sahip çıkıyor.

Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (SADER) kurulduğundan bu yana ilçe genelinde başlattığı çalışmalar sonunda yüzlerce tarihi değerleri toplayıp ilçeye kazandırdıkları Etnografya Müzesinde koruma altında tutuyor. SADER Başkanı Necip Eryılmaz, ilçe sınırları içerisindeki kültürel eserleri ve tabiat varlıklarını belirlediklerini ve koruma altına alınması için Kültür Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne müracaat ettiklerini belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde eski yapılar, çeşmeler, asar yerleri, kaleler, kırık minareler, asırlık ağaçlar, eski bina yapıları, camileri belirledik. Gerekli incelemeler yapıldı. Yetkili birimler sırasıyla değerlendirme yaparak koruma altına almaya başlandı. Bu bizleri sevindirdi. Dernek olarak, amacımız bizlerden önceki kültürel ve tabiat eserlerini korumak ve gelecek kuşaklara taşımaktır. Bu vesile ile Sarıgöllü hemşehrilerimizden bir ricamız olacak. Evlerde dedelerinden, ninelerinden kalma her türlü alet ve eşyaları çöplere atmayın bize getirin biz sizin adınıza Etnografya Müzesinde koruyalım ve sergileyelim. Gelecek kuşaklara taşıyalım." dedi.
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