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Sader'de Evet dedi
01.02.2017 15:25:46

Sader'de Evet dedi

Başkanlık sistemine ilişkin olarak referandumda 'Evet' diyeceğini belirten Sözleşmeli Askeri Personel Aileleri ve Emeklileri Derneği Başkanı Gazi J. Yzb. Hamit Yıldız, 'Bugün Türkiye'de kalıcı bir siyasi istikrarın sağlanabilmesi, Başkanlık sisteminden geçiyor' dedi.

Başkanlık sistemine ilişkin olarak referandumda "Evet" diyeceğini belirten Sözleşmeli Askeri Personel Aileleri ve Emeklileri Derneği Başkanı Gazi J. Yzb. Hamit Yıldız, "Bugün Türkiye'de kalıcı bir siyasi istikrarın sağlanabilmesi, Başkanlık sisteminden geçiyor" dedi.

Başkan Yıldız açıklamasında, "Başkanlık sistemi, Türkiye'de geçmişte koalisyon dönemlerinde yaşanan belirsizlik ve istikrarsız ortamın bir daha gelmemek üzere sona ermesinin teminatı olacaktır. Bugün siyasi tercihi ne olursa olsun, herkesin aklıselim düşünerek, Türkiye'nin kalıcı ve sağlam temellerle yoluna devam edebilmesi için elini taşın altına koyma vaktidir" şeklinde konuştu.

Oyunu bozacak olan millettir

Seçimleri kaos ortamı oluşturmak için fırsat bilenlerin oyununa düşülmemesini hatırlatan Yıldız, "Tercihiniz ne olursa olsun gider sandıkta oyunuzu kullanırsınız. Çıkan neticeye ve Millet iradesine herkes saygı duymalıdır. Bugün sen ben deme, ayrımcılık yapma günü değildir. FETÖ, PKK, DEAŞ vs. tüm taşeron örgütler ve iplerini ellerinde tutan hain odakların oyununu bozabilmek Millet olarak birlik ve beraberlikten geçmektedir. Oyunu bozacak olan Millettir. 15 Temmuz'da hain odakların oyunu milli birlik ve beraberlikle bozuldu. Bugün gerek referandumda, gerekse de diğer seçimlerde oyunuzu nereye ve hangi tercihle verirseniz verin, sandıktan dönerken tek tercihiniz Vatan ve Bayrak olmalıdır. Ülkemizi karıştırmak isteyen dış güç odaklarının ekmeğine yağ sürmek istemiyorsak eğer, oyumuzu nereye verirsek verelim, siyasi tercihimiz ne olursa olsun, hepimiz ve bu Anadolu coğrafyasında yaşan herkes bir aileyiz. Eğer yumruk gibi olursak ve Millet iradesi ile seçilen iktidara saygı duyarak sonuna kadar arkasında durursak inanın bizi kimse yıkamaz" diye konuştu.

Karar verirken siyasi tercihlerinizi değil, ülkenin bekasını düşünmelisiniz

Referandumda verilecek "Evet" ya da "Hayır" oylamasının siyasi tercihlerle karıştırılmamasını ve ülkenin bekasının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Yıldız, "Ak Parti karşıtı olduğunuz için "Hayır" diyorsanız bir kez daha düşünmelisiniz. Yarın çocuklarınızın geleceği için, onlara istikrarlı, huzurlu, sağlam temelleri olan, hızlı karar alabilen ve uygulayan, sorunları kısa zamanda çözümleyen bir Türkiye'yi miras olarak bırakabilmek için Başkanlık sistemine geçmek büyük önem arz ediyor, bu yüzden ben de varım" ifadelerini kullandı.

ın çözümü adına yapacakları katkılar için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız" diye konuştu.

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