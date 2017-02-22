23.02.2017 08:38:40

'Sadece aşk değil zorlu hayat şartları da kalp çarpıntısına neden oluyor'

Aydın Liva Hastanesi Başhekim Erdal Gezer, gerek hayat şartları gerekse her geçen artan iş ve trafik yoğunluğunun insanlardaki stresi arttırarak kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Başhekim Gezer, 'Artık sadece aşk değil zorlu hayat şartları da kalp çarpıntısına neden oluyor. Sevgiden dolayı kalp çarpıntısı güzel bir şey ama olmayacak şeyleri kafaya takıp stres yaparak kalp sağlığınızı bozmayın' diyerek vatandaşların küçük şeyleri büyütüp stres yapmamasını tavsiye etti.

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Aydın Liva Hastanesi Başhekim Erdal Gezer, gerek hayat şartları gerekse her geçen artan iş ve trafik yoğunluğunun insanlardaki stresi arttırarak kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Başhekim Gezer, "Artık sadece aşk değil zorlu hayat şartları da kalp çarpıntısına neden oluyor. Sevgiden dolayı kalp çarpıntısı güzel bir şey ama olmayacak şeyleri kafaya takıp stres yaparak kalp sağlığınızı bozmayın" diyerek vatandaşların küçük şeyleri büyütüp stres yapmamasını tavsiye etti.Globalleşen dünyada gelişen teknolojinin de etkisi ile insanlarda isteklerin artıp sabrın da ciddi derecede azaldığını belirten Aydın Liva Hastanesi Başhekim Erdal Gezer, "Eski insanlarımız çok zor hayat şartlarına rağmen oldukça relaks olurdu. Şimdi teknolojinin de etkisi ile birçok konuda yaşam kolaylaştı. Buna karşın da yoğun iş temposunu, trafik yoğunluğu sağlıksız ve düzensiz beslenme strese ve kalp çarpıntılarına neden olmaya başladı. daha önceden kalp krizi geçirenler, kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kası ve kalp kapak hastalığı olanların daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum" diyerek bazı konularda hayatın akışına bırakılmasını tavsiye etti.